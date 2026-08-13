Bidstrup

OL : Rien de grave pour Bidstrup, Lyon respire

OL13 août , 10:30
parHadrien Rivayrand
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Ce mardi soir, l’OL a validé son ticket pour les barrages de la Ligue des champions. Mads Bidstrup, blessé, n’aura pas participé à la rencontre face au Sparta Prague.
L’Olympique Lyonnais verra donc les barrages de la Ligue des champions et jouera sa place pour la phase finale face à Fenerbahçe dans quelques jours. Les Gones ont fait le travail face au Sparta Prague malgré un retard d’un but à combler au coup d’envoi. Les hommes de Paulo Fonseca devaient composer sans plusieurs joueurs, comme Mads Bidstrup, Pavel Šulc, Nicolás Tagliafico et Khalis Merah. Concernant le milieu de terrain danois, des inquiétudes commencent à pointer le bout de leur nez chez les fans et observateurs des Gones. Mais pas de quoi vraiment paniquer selon Hugo Guillemet.

Bidstrup, plus de peur que de mal ? 

Via son compte X, le journaliste a en effet répondu à un internaute fan de l’OL qui demandait si les supporters lyonnais devaient s’inquiéter de sa blessure : « Je ne suis pas trop inquiet perso », a sobrement indiqué Hugo Guillemet. La semaine prochaine, l’Olympique Lyonnais se déplacera à Istanbul pour y défier Fenerbahçe. Les Lyonnais devront s’employer pour ramener un résultat positif avant le match retour. Le club turc a considérablement investi ces dernières semaines sur le marché des transferts, avec notamment l’arrivée récente de Romelu Lukaku.

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Paulo Fonseca espère désormais pouvoir retrouver l’ensemble de son groupe afin d’avoir toutes les cartes en main pour se qualifier pour la Ligue des champions. La pression sera immense face à Fenerbahçe et les joueurs récemment arrivés devront répondre présents pour aider leur nouveau club à poursuivre son aventure européenne. Les Gones ont déjà franchi une première étape importante, mais le plus dur reste encore à venir pour un groupe de joueurs qui a encore tout à prouver au plus haut niveau.
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