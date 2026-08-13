L'OL l'annonce, la fin de mercato sera folle

L'OL l'annonce, la fin de mercato sera folle

OL13 août , 8:40
parGuillaume Conte
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Pour le moment parfaitement bien géré, le mercato de l'OL va connaitre de sérieuses secousses dans les prochains jours, car il reste de nombreux mouvements à finaliser.
L’OL a eu droit au pire tirage possible pour son barrage d’accès à la Ligue des Champions. Ce sera en effet le Fenerbahçe pour cette confrontation aller-retour, et le club turc s’est renforcé comme jamais pour atteindre ses objectifs. La saison lyonnaise sera forcément liée au résultat de ce barrage. Et cela vaut aussi pour le mercato.
Matthieu Louis-Jean a reconnu qu’une qualification pour la Ligue des Champions donnerait un coup de boost au recrutement. « On verra sur la fin du mercato pour un ajustement. Il y aura possiblement un ou deux joueurs (en plus), on verra bien », a confié le directeur sportif de l’OL au Progrès.

Encore trois départs espérés

Les bienfaits économiques de la Ligue des Champions pourront aider au recrutement donc, mais il y a tout de même deux points importants à régler. Il faut bien évidemment arriver à éliminer Fenerbahçe, qui se présente comme le favori de ce duel. Et surtout, il faudra tout de même valider quelques départs. Car pour le moment, la balance des transferts n’est pas équilibrée et risque de ne pas donner satisfaction à la DNCG, notamment au niveau des salaires malgré l’économie partielle faite avec le départ d’Orel Mangala.
Au moins trois départs sont espérés. Un jeune en prêt avec Alejandro Gomes Rodriguez, un transfert avec Tanner Tessmann qui a du temps de jeu mais ne convainc pas vraiment. Et un joueur offensif de premier plan qui devra permettre de récupérer une belle somme, avec Malick Fofana ou Pavel Sulc.
Une réalité à prendre en compte pour la suite de la saison lyonnaise. Surtout que, en cas d’élimination face aux Turcs, l’OL sera alors amené à faire encore plus d’efforts pour équilibrer son bilan économique de la saison en cours. Mais les recruteurs lyonnais se parent à toute éventualité, et ont déjà ciblé quelques joueurs qu’ils pourraient faire venir si tout se passe bien dans ce mois d’août.
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