EdF : Zidane présente son staff, avec Fabien Barthez

EdF : Zidane présente son staff, avec Fabien Barthez

Equipe de France13 août , 10:32
parGuillaume Conte
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La FFF a dévoilé ce jeudi le staff de l’équipe de France qui encadrera le nouveau sélectionneur Zinedine Zidane. Le staff technique est composé de 7 personnes, dont son fidèle adjoint David Bettoni et le gardien champion du monde Fabien Barthez. Huit personnes composent aussi le staff support, pour la sécurité et l’intendance, tandis que sept membres composent le staff médical.
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