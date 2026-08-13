EdF : Zidane présente son staff, avec Fabien Barthez

Elu joueur du match, Doué « veut tout gagner cette saison »

Pour moi Madjo a été meilleur que Doué.même s'il a vendangé il a été extrement present et dangereux.Pacho a souffer avec lui.Doué marque et passe mais il n'a pas eté extremement dangereux.Kvara a été plus present que Doué et à mes yeux lui aussi aurait pu etre le meilleur joueur.Akliouche lui a été terne, pas tranchant, pas de prise de risque, aucune percussion.Il va falloir qu'il hausse son niveau