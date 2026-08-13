Le PSG lésé, le Trophée des Champions doit disparaître

Vainqueur d’un simple tirage au sort, le Racing Club de Lens aura l’avantage de recevoir le Paris Saint-Germain lors du Trophée des Champions dimanche. Une décision très critiquée.

Inutile de chercher le Collectif Ultras Paris à Bollaert dimanche soir. Avant le Trophée des Champions à Lens, le groupe de supporters du Paris Saint-Germain a annoncé qu’il boycotterait le déplacement. L’association ne comprend pas comment la Ligue de Football Professionnel a pu déterminer le lieu de la rencontre sur un simple tirage au sort entre les deux équipes. Et le CUP n’est pas le seul choqué. Fidèle détracteur de l’instance et de son président Vincent Labrune, Daniel Riolo en remet une couche et propose de supprimer cette finale.

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« Il n'y a qu'un seul responsable à ce bordel, c'est la LFP, a accusé le journaliste de RMC. L'année dernière, ils n'ont pas été foutus de l'organiser en été parce qu'ils ne trouvaient pas d'endroit, parce que le PSG n'était pas dispo à cause du Mondial des clubs et de la Supercoupe d'Europe. Donc le PSG a appelé la mascotte Vincent Labrune… C'est toujours organisé n'importe comment. Mais si ce Trophée des Champions vous emmerde autant, on arrête de le faire ! »

« (…) Soit la LFP fait un règlement qui dit que le Trophée des Champions se joue chez le champion comme la Coupe Davis en tennis à une époque, mais alors il faut que ce soit dans un règlement. Mais il n'y a aucun règlement sur l'organisation de ce Trophée des Champions. On a l'impression que ça les emmerde tous de le faire. Mais ne le faites pas si ça vous emmerde ! (…) Ce qui m'effraie dans cette histoire, c'est que finalement la LFP n'existe pas », a insisté Daniel Riolo, prêt à remettre en cause la crédibilité de ce trophée.