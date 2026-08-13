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ASSE : Les Verts surcotés, il lance les hostilités

ASSE13 août , 11:30
parEric Bethsy
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En démonstration à Sochaux (3-0) lors de la 1ère journée, l’AS Saint-Etienne a déjà marqué les esprits en Ligue 2. Peut-être même un peu trop au goût de son prochain adversaire Clermont.
L’AS Saint-Etienne a frappé fort d’entrée. Alors que la plupart des équipes sont encore en rodage, les Verts ont déjà montré un certain niveau de compétitivité dès la première journée de Ligue 2. Leurs trois buts inscrits en sept minutes à Sochaux sonnent comme un avertissement lancé aux autres candidats à la montée, mais aussi pour les futurs adversaires des Stéphanois.
Ce n'est pas un match bonus
- David Guion
Il n’y a pourtant pas à paniquer, tempère David Guion. Avant le déplacement périlleux à Geoffroy-Guichard vendredi, le coach de Clermont a tempéré les commentaires élogieux sur l’AS Saint-Etienne. Selon lui, l’équipe entraînée par l’Ecossais Ian Cathro n’est pas forcément au-dessus du lot. « Un beau défi nous attend, c'est un gros challenge à relever, une deuxième grosse montagne après celle de samedi dernier, a commenté l’ancien technicien des Girondins de Bordeaux, quelques jours après le nul à domicile face à Reims (0-0). C'est très excitant pour les joueurs et pour le staff de préparer ce genre de match. »
« C'est un match de compétition, de la deuxième journée de championnat, on ne l'aborde pas comme un match bonus. Il est hors de question d'être dans cet état d'esprit, a prévenu l’entraîneur clermontois. Au contraire, on l'aborde en voulant montrer nos valeurs, les principes de jeu dans lesquels on a envie de jouer. Nous, on démarre une aventure, on est au tout début, on a tellement de travail pour pouvoir écrire cette histoire. C'est déjà beaucoup d'exigence, d'attention, de nécessité de se focaliser sur nous-mêmes, nos joueurs et notre jeu. » Autrement dit, Clermont refuse de s’avouer vaincu avant même le coup d’envoi de la partie.
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Pas de doute toi tu es l'idiot de ton village. Tu me fais trop rire. Je ne réponds pas à côté, je te répète que je ne veux pas parler sérieusement avec toi. Juste t'emmerder. Et rien d'autre. Tu es trop limité pour les conversations sérieuses. Toi y'en à comprendre?

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Ah ah beh oui puisque tu réponds à côté de la question, j attend toujours que ta fameuse repartie dont tu vantes les louanges sur le fait que ton club n est pas devenu un gros club de chèvres depuis ces 15 dernières années, j attend toujours ton argumentaire

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