CdM 2026 : Une qualification historique pour le Canada

16e de finale de la Coupe du Monde 2026 :

SoFi Stadium, Los Angeles (USA).

Afrique du Sud - Canada : 0-1.

But : Eustaquio (90e+2) pour le Canada.

Lors du premier seizième de finale de la Coupe du Monde 2026, le Canada a réussi à venir à bout de l’Afrique du Sud grâce à un but de son capitaine Eustaquio dans le temps additionnel (1-0). Le Canada se qualifie pour la première fois en huitièmes de finale.

Pour sa Coupe du Monde à la maison, le Canada devait se déplacer à Los Angeles pour débuter la phase finale. Malgré un statut de favori, le Canada ne trouvait pas la faille en première période. Puisqu’après une occasion de l’Afrique du Sud par l'intermédiaire de Mokoena (6e), ni David (16e) ni Cornelius (20e) n’arrivaient à trouver le chemin des filets avant la mi-temps (0-0 à la 45e).

Dès le retour des vestiaires, le Canada poussait mais les Sud-Africains se montraient infranchissables. Sur une frappe contrée d’Oluwaseyi, Jonathan David pensait pouvoir marquer mais l’attaquant canadien voyait Mbokazi surgir in extremis pour repousser un ballon chaud (65e). Par la suite, Promise David (76e) et Jonathan David (78e) se montraient dangereux, mais Williams et son poteau disaient non.

Et alors que tout le monde se dirigeait vers la prolongation, le capitaine Eustaquio sortait du bois pour délivrer son pays ! Sur un ballon mal renvoyé par Okon, le capitaine canadien surgissait et frappait à l’entrée de la surface pour tromper Williams et débloquer le tableau d’affichage (0-1 à la 90e+2). Un but qui suffisait au bonheur des Canucks !

Grâce à cette victoire au bout du suspense, le Canada se qualifie donc pour la première fois de son histoire en huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Le Canada affrontera le vainqueur du 16e entre les Pays-Bas et le Maroc le 4 juillet prochain à Houston.