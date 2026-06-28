ICONSPORT_369307_0014

CdM 2026 : Une qualification historique pour le Canada

Mondial 202628 juin , 22:58
parAlexis Rose
1
Ajouter comme source préférée sur Google
16e de finale de la Coupe du Monde 2026 :
SoFi Stadium, Los Angeles (USA).
Afrique du Sud - Canada : 0-1.
But : Eustaquio (90e+2) pour le Canada.
Lors du premier seizième de finale de la Coupe du Monde 2026, le Canada a réussi à venir à bout de l’Afrique du Sud grâce à un but de son capitaine Eustaquio dans le temps additionnel (1-0). Le Canada se qualifie pour la première fois en huitièmes de finale.
Pour sa Coupe du Monde à la maison, le Canada devait se déplacer à Los Angeles pour débuter la phase finale. Malgré un statut de favori, le Canada ne trouvait pas la faille en première période. Puisqu’après une occasion de l’Afrique du Sud par l'intermédiaire de Mokoena (6e), ni David (16e) ni Cornelius (20e) n’arrivaient à trouver le chemin des filets avant la mi-temps (0-0 à la 45e).
Dès le retour des vestiaires, le Canada poussait mais les Sud-Africains se montraient infranchissables. Sur une frappe contrée d’Oluwaseyi, Jonathan David pensait pouvoir marquer mais l’attaquant canadien voyait Mbokazi surgir in extremis pour repousser un ballon chaud (65e). Par la suite, Promise David (76e) et Jonathan David (78e) se montraient dangereux, mais Williams et son poteau disaient non.
Et alors que tout le monde se dirigeait vers la prolongation, le capitaine Eustaquio sortait du bois pour délivrer son pays ! Sur un ballon mal renvoyé par Okon, le capitaine canadien surgissait et frappait à l’entrée de la surface pour tromper Williams et débloquer le tableau d’affichage (0-1 à la 90e+2). Un but qui suffisait au bonheur des Canucks !
Grâce à cette victoire au bout du suspense, le Canada se qualifie donc pour la première fois de son histoire en huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Le Canada affrontera le vainqueur du 16e entre les Pays-Bas et le Maroc le 4 juillet prochain à Houston.
Articles Recommandés
Vinicius
Mondial 2026

TV : Brésil - Japon, sur quelles chaînes et à quelle heure ?

ICONSPORT_369307_0009
Mondial 2026

Vidéo : Le but qui envoie le Canada en 1/8e

ICONSPORT_369129_1191
TV

CdM 2026 : Programme TV et résultats des 16e de finale

Mbappe Dembele
Equipe de France

TV : France - Suède, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Fil Info

28 juin , 23:30
TV : Brésil - Japon, sur quelles chaînes et à quelle heure ?
28 juin , 23:00
Vidéo : Le but qui envoie le Canada en 1/8e
28 juin , 22:56
CdM 2026 : Programme TV et résultats des 16e de finale
28 juin , 22:34
TV : France - Suède, à quelle heure et sur quelles chaînes ?
28 juin , 22:10
Accord Diomandé-PSG, ça va très vite
28 juin , 22:00
55 ME pour Balogun, trois clubs contactent Monaco
28 juin , 21:30
Paris Sportifs : Mbappé fait tomber la Suède, c'est 100 euros sans forcer
28 juin , 21:00
Yan Diomandé répond à Pérez, il a choisi le PSG
28 juin , 20:30
Strasbourg cherche son coach en Premier League

Derniers commentaires

Accord Diomandé-PSG, ça va très vite

C'est un joueur qui va partir pour 150 M , Leipzig servent de Liverpool et real pour faire monter les enchères, je craint fort que paris soit l appât, a cause du joueur qui veux que paris

55 ME pour Balogun, trois clubs contactent Monaco

balogun 55M? et nous on va vendre fofana et moreira pour moins de 35M chacun... pourquoi on arriv epas a afaire des ventes comme ça ?

CdM 2026 : L'Argentine en Conférence League, voie royale pour Messi

je vais même pas débattre si tu refuses ne serait ce que d'ouvrir les yeux sur Messi.

Accord Diomandé-PSG, ça va très vite

Tu verras que paris mettra les 130M , le joueur il veux que paris , Leipzig tiens sont poisson

Accord Diomandé-PSG, ça va très vite

Le seul entraîneur de valable c'est kloop il a jamais surpayé un joueur, Slot en 1 an il a plus dépenser que kloop en 9 ans

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading