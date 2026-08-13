« Vous les médias », Nasser Al-Khelaïfi, faut pas le chauffer avec Barcola

« Vous les médias », Nasser Al-Khelaïfi, faut pas le chauffer avec Barcola

PSG13 août , 9:30
parGuillaume Conte
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Le départ de Bradley Barcola pour Liverpool est loin d'être gagné aux yeux de Nasser Al-Khelaïfi, qui se veut totalement serein dans ce dossier malgré les nombreuses rumeurs dans la presse.
Le dossier Bradley Barcola est le seul qui occupe les esprits du PSG dans le sens des départs. L’ailier parisien a clairement refusé de prolonger son contrat, et s’est donc de lui-même mis disponible pour un changement de club cet été. S’il est engagé avec le double champion d’Europe jusqu’en 2028, l’ancien lyonnais se verrait bien rejoindre Liverpool, avec qui il s’est déjà mis d’accord. Depuis des jours, une première offre ou des discussions intenses sont annoncées entre les deux clubs.
Mais interrogé en marge de la SuperCoupe d’Europe contre Aston Villa, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à ramener le calme dans ce dossier. Il est le seul qui peut l’évoquer avec toutes les informations possibles, et pour le moment, rien n’indique un départ de Bradley Barcola.
« On travaille avec calme, on ne parle pas trop. Tous les joueurs sont importants. S’il va partir Barcola à Liverpool? C’est un joueur du PSG. On va voir ce qui va se passer pour lui. Vous les médias, vous parlez beaucoup, vous savez tout, mais moi je ne parle pas. Nous verrons bien », a lancé le président du PSG, qui n’a lâché absolument aucune information au sujet d’un éventuel transfert de Bradley Barcola à Liverpool.
Pour le moment, les deux clubs jouent donc la prudence, et il y a de grandes chances que cela se décante dans les derniers jours ou les dernières heures du marché des transferts. Car même si Luis Enrique n’est pas du genre à mettre de côté un joueur aussi important, l’international français, qui a souffert d’un petit virus en fin de semaine dernière, était tout de même l’un des rares joueurs majeurs à ne pas avoir participé au match contre Aston Villa de ce mercredi soir.
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