Camavinga à Manchester, le Real accepte la proposition

Le mercato estival est encore loin d’être terminé au Real Madrid. Plus le temps passe, plus un départ d’Eduardo Camavinga du club merengue semble prendre de l’épaisseur.

Le Real Madrid est l’un des clubs les plus actifs cet été sur le marché des transferts. Le club merengue est bien décidé à retrouver de sa superbe en Liga, mais aussi en Ligue des champions. José Mourinho a des attentes bien précises envers ses joueurs et sait déjà sur qui il souhaite compter la saison prochaine. Au vu des nombreux joueurs présents dans l’effectif et de la concurrence qui s’annonce très féroce, Eduardo Camavinga aura fort à faire s’il veut obtenir du temps de jeu. S’il souhaite tenter de s’imposer, la réalité pourrait néanmoins le pousser à étudier une belle offre venue d’Angleterre.

Camavinga, Manchester United insiste grandement

Selon les informations de The Athletic, Manchester United est en effet très intéressé par le profil de l’international français. Sa polyvalence plaît beaucoup aux Red Devils, qui souhaitent tenter de convaincre le Real Madrid, mais aussi l’ancien joueur du Stade Rennais. Camavinga est estimé à environ 70 millions d’euros par la direction madrilène. Les prochaines semaines vont donc être décisives pour un joueur qui doit impérativement retrouver du temps de jeu et performer au plus haut niveau s’il veut avoir une chance de retrouver l’équipe de France avec l’arrivée de Zinedine Zidane.

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Manchester United évoluera en Ligue des champions la saison prochaine et nourrira également de grandes ambitions de titre en Premier League. Le challenge pourrait donc être particulièrement séduisant pour Camavinga. La volonté des Mancuniens de s’attacher ses services pourrait finir par faire la différence, surtout si le Real Madrid lui garantit difficilement une place importante dans son entrejeu. Le suspense reste en tout cas entier dans ce dossier majeur du mercato estival du Real Madrid.