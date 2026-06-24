L’OL recalé, Jonathan David a fait son choix

En difficulté pour sa première saison à la Juventus Turin, Jonathan David est annoncé sur le départ cet été. L’Olympique Lyonnais se verrait bien profiter de la situation pour le relancer. Mais de son côté, l’international canadien exclut l’hypothèse d’un départ.

L’Olympique Lyonnais n’a pas de temps à perdre. Qualifié pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, le club rhodanien jouera gros avant même la reprise du championnat. D’où la nécessité d’offrir à Paulo Fonseca un effectif complet le plus vite possible. Le Portugais attend notamment d’être fixé sur le poste d’avant-centre affaibli suite à la fin des prêts d’Endrick et de Roman Yaremchuk, dont le retour n’est pas à exclure.

En attendant, la direction espère réussir un deuxième gros coup cette année. Après le jeune Brésilien du Real Madrid, c’est Jonathan David qui fait rêver l’Olympique Lyonnais. L’ancien buteur du LOSC représente une belle opportunité après sa première saison décevante à la Juventus Turin. Non retenu, le Bianconero serait disponible dans le cadre d’un transfert à 35 millions d’euros. On pouvait donc imaginer Jonathan David dans le flou en ce qui concerne son avenir. Mais l’international canadien, qui dispute actuellement la Coupe du monde 2026, sait exactement où il jouera la saison prochaine.

« Si je vais rester à la Juventus Turin ? Oui, oui, a répondu le Turinois à RSI Sport. J'ai un contrat de cinq ans alors, pour moi, je suis encore là. » Serein, Jonathan David ne voit pas pourquoi son avenir proche passerait pas un départ, que ce soit à l’Olympique Lyonnais ou ailleurs. L’attaquant de 26 ans a tout de même intérêt à se méfier de ses dirigeants prêts à le pousser vers la sortie en cas d’offre satisfaisante. D’autant que son triplé contre le Qatar (6-0) vendredi a sans doute attiré l’attention.