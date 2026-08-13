OM : Encore cinq départs à venir, l’effrayante révélation

Le mercato de l'enfer est loin d'être fini à l'OM, qui se prépare à perdre encore cinq joueurs importants dans les deux prochaines semaines.

Il n’y a pas qu’à cause de la canicule interminable que les Marseillais doivent se mouiller la nuque cet été. Le mercato de l’OM ne permet d’enregistrer que des départs pour le moment. Cinq joueurs ont quitté les rangs du club phocéen pour le moment : Traoré, Aubameyang, Rulli, Medina et Greenwood. De quoi ramener plus de 70 millions d’euros dans les caisses du club. Et selon les révélations de La Provence ce jeudi, il est largement possible qu’il y ait encore cinq départs à enregistrer avant de pouvoir passer au recrutement.

Encore cinq départs majeurs à l'OM ?

La DNCG d’un côté, et l’UEFA de l’autre, ne lâchent pas l’OM et Stéphane Richard a comme mission de se plier aux exigences des instances en terme de revenus financiers, et de masse salariale surtout. Nayef Aguerd va être le prochain à partir, puisque sa visite médicale est programmée à la Real Sociedad. Un autre gros salaire est poussé dehors avec Pierre-Emile Hojbjerg, qui a refusé Newcastle mais se verrait bien au Milan AC.

A cela s’ajouteront certainement trois autres départs. Leonardo Balerdi fait partie des éléments pointés du doigt, tout comme Neal Maupay et Angel Gomes. Ce sont toutefois trois joueurs qui n’ont quasiment aucune touche à deux semaines de la fin du mercato. Ensuite, il faudra compléter avec un titulaire important comme Igor Paixao, Amine Gouiri ou Timothy Weah pour réaliser une dernière grosse vente, même si l’OM espère avoir à se passer de cette ultime transaction.

La saignée est loin d’être terminée et promet encore un mois d’août compliqué. La Provence souligne que, si des discussions sont en cours pour des recrues, aucune avancée formelle n’a eu lieu tant que tout ne sera pas réglé en ce qui concerne les départs. De quoi provoquer une folle fin de mercato, sachant que Bruno Genesio prend énormément sur lui pour accepter cette interminable vague de départ.