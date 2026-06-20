OL : Jonathan David à Lyon, c'est 35 millions d'euros

Surveillé par l’OL dans l’optique d’un très gros coup offensif lors de ce mercato, Jonathan David a des chances de quitter la Juventus Turin. Les Bianconeri n’ont toutefois pas l’intention de brader le buteur canadien.

L’Olympique Lyonnais doit se renforcer dans le secteur offensif après les départs de Roman Yaremchuk et d’Endrick, lesquels n’étaient que prêtés par l’Olympiakos et le Real Madrid. Matthieu Louis-Jean souhaite faire venir un attaquant au plus vite et il sera sans doute nécessaire d’ici la fin de l’été de recruter un second joueur capable d’évoluer comme numéro neuf. Ces dernières semaines, le nom de Jonathan David est revenu avec insistance

Auteur d’un triplé avec le Canada face au Qatar lors de la 2e journée de la Coupe du monde, l’ancien Lillois a vécu une saison délicate à la Juventus Turin. L’OL le sait et rêve d’en profiter, par exemple via un prêt avec ou sans option d’achat. Du côté des Bianconeri en revanche, on ne semble pas ouvert à un prêt pour le moment. Selon les informations de Sport Mediaset, le club turinois n’acceptera de se séparer de Jonathan David uniquement en cas d’offre de transfert sec.

La Juve inflexible sur le prix de David

Le journaliste Orazio Accomando a même révélé la somme exigée par la Juventus Turin pour son buteur de 26 ans. Le 6e de Série A lors de la saison 2025-2026 attend 35 millions d’euros pour vendre son international canadien. Une somme à priori non-négociable pour la Juve, qui ne s’interdit pas de conserver Jonathan David la saison prochaine si aucune offre satisfaisante n’arrive sur la table. A ce prix, il sera très difficile, voire même complètement impossible pour l’Olympique Lyonnais de s’aligner.

Le club rhodanien le sait, il faudra un vrai miracle pour rafler la mise dans ce dossier qui pourrait se décanter à la fin du mois d’août si le Canadien n’a pas trouvé de porte de sortie. Reste qu’après son triplé face au Qatar à la Coupe du monde, les intérêts vont forcément s’éveiller pour Jonathan David, dont les prochains matchs au Mondial seront surveillés de près par de nombreux clubs européens en quête d’un numéro neuf pour la saison prochaine. Ce qui ne fera pas les affaires de l’OL.