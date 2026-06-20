Jonathan David ICONSPORT_368123_0094

OL : Jonathan David à Lyon, c'est 35 millions d'euros

OL20 juin , 22:00
parCorentin Facy
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Surveillé par l’OL dans l’optique d’un très gros coup offensif lors de ce mercato, Jonathan David a des chances de quitter la Juventus Turin. Les Bianconeri n’ont toutefois pas l’intention de brader le buteur canadien.
L’Olympique Lyonnais doit se renforcer dans le secteur offensif après les départs de Roman Yaremchuk et d’Endrick, lesquels n’étaient que prêtés par l’Olympiakos et le Real Madrid. Matthieu Louis-Jean souhaite faire venir un attaquant au plus vite et il sera sans doute nécessaire d’ici la fin de l’été de recruter un second joueur capable d’évoluer comme numéro neuf. Ces dernières semaines, le nom de Jonathan David est revenu avec insistance.
Auteur d’un triplé avec le Canada face au Qatar lors de la 2e journée de la Coupe du monde, l’ancien Lillois a vécu une saison délicate à la Juventus Turin. L’OL le sait et rêve d’en profiter, par exemple via un prêt avec ou sans option d’achat. Du côté des Bianconeri en revanche, on ne semble pas ouvert à un prêt pour le moment. Selon les informations de Sport Mediaset, le club turinois n’acceptera de se séparer de Jonathan David uniquement en cas d’offre de transfert sec.

La Juve inflexible sur le prix de David

Le journaliste Orazio Accomando a même révélé la somme exigée par la Juventus Turin pour son buteur de 26 ans. Le 6e de Série A lors de la saison 2025-2026 attend 35 millions d’euros pour vendre son international canadien. Une somme à priori non-négociable pour la Juve, qui ne s’interdit pas de conserver Jonathan David la saison prochaine si aucune offre satisfaisante n’arrive sur la table. A ce prix, il sera très difficile, voire même complètement impossible pour l’Olympique Lyonnais de s’aligner.

Lire aussi

Jonathan David met un triplé, l'OL en larmesJonathan David met un triplé, l'OL en larmes
Le club rhodanien le sait, il faudra un vrai miracle pour rafler la mise dans ce dossier qui pourrait se décanter à la fin du mois d’août si le Canadien n’a pas trouvé de porte de sortie. Reste qu’après son triplé face au Qatar à la Coupe du monde, les intérêts vont forcément s’éveiller pour Jonathan David, dont les prochains matchs au Mondial seront surveillés de près par de nombreux clubs européens en quête d’un numéro neuf pour la saison prochaine. Ce qui ne fera pas les affaires de l’OL.
Articles Recommandés
ICONSPORT_368678_0571
Mondial 2026

Le long résumé vidéo de Pays-Bas-Suède

ICONSPORT_368414_0148 Koundé
Equipe de France

EdF : France-Irak menacé, la galère commence

Mendy ICONSPORT_362115_0135
FC Nantes

L2 : 84 buts en Ligue 2, il refuse de signer à Nantes

ICONSPORT_368598_0016
Mondial 2026

CdM 2026 : Le programme TV des matchs de samedi

Fil Info

20 juin , 22:23
Le long résumé vidéo de Pays-Bas-Suède
20 juin , 22:20
EdF : France-Irak menacé, la galère commence
20 juin , 21:30
L2 : 84 buts en Ligue 2, il refuse de signer à Nantes
20 juin , 21:01
CdM 2026 : Le programme TV des matchs de samedi
20 juin , 21:00
Les Pays-Bas se fâchent, la Suède prend cher
20 juin , 21:00
OL : Neuf ans plus tard, il prépare son retour à Lyon
20 juin , 20:41
Allemagne - Côte d'Ivoire : Les compos (22h sur M6 et beIN Sports 1)
20 juin , 20:30
Stassin claque la porte, l’ASSE va vite se consoler
20 juin , 20:10
Malang Sarr première recrue de l'OM, rendez-vous décisif

Derniers commentaires

OL : Jonathan David à Lyon, c'est 35 millions d'euros

C’est beaucoup trop cher, c’est un international d’élite

Real : Mbappé freine la prolongation de Vinicius

il a défendu mdr t'es vraiment un gros footix toi Meme les lyonnais se foutent de ta gueule mdr Y' a eu un documentaire ou la terre entière, sauf le footix sergio, a pu voir que son entraineur de l'époque se plaignait justement que ta starlette ne respecte pas ses consignes :) Bisoux le footix complotiste

OL : Jonathan David à Lyon, c'est 35 millions d'euros

35m€ c'est notre enveloppe mercato d'été et d'hiver ... 🙄

Malang Sarr première recrue de l'OM, rendez-vous décisif

"Lorenzi réaliserait un coup de maître" : si il signe Sarr c'est très bien mais il y a tellement d'autres opportunités de joueurs libres comme sarr !!! Mingueza, bissouma, shlager, Celik, kessie, ito, kamada, brozovic, cuypers, depay etc....

Malang Sarr première recrue de l'OM, rendez-vous décisif

Joueur solide pour la L1, une valeur sûre.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading