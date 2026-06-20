OL : Jonathan David à Lyon, c'est 35 millions d'euros

C’est beaucoup trop cher, c’est un international d’élite
il a défendu mdr t'es vraiment un gros footix toi Meme les lyonnais se foutent de ta gueule mdr Y' a eu un documentaire ou la terre entière, sauf le footix sergio, a pu voir que son entraineur de l'époque se plaignait justement que ta starlette ne respecte pas ses consignes :) Bisoux le footix complotiste
35m€ c'est notre enveloppe mercato d'été et d'hiver ... 🙄
"Lorenzi réaliserait un coup de maître" : si il signe Sarr c'est très bien mais il y a tellement d'autres opportunités de joueurs libres comme sarr !!! Mingueza, bissouma, shlager, Celik, kessie, ito, kamada, brozovic, cuypers, depay etc....
Joueur solide pour la L1, une valeur sûre.
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La Juventus valuta Jonathan David circa 35M. @sportmediaset