OL : Bidstrup dispensé d'entraînement, il arrive à Lyon

Après avoir vendu Afonso Moreira à Leverkusen, et avant son passage devant la DNCG au plus tard le 23 juin, l'OL va rapidement officialiser la signature de son deuxième renfort du mercato en la personne de Mads Bidstrup, le joueur danois de Salzbourg.

Le mercato de l'Olympique Lyonnais a subitement accéléré jeudi avec l'annonce du départ d' Afonso Moreira à Leverkusen , et l'argent récolté dans cette opération va permettre à Lyon de s'offrir deux joueurs. A en croire la presse autrichienne, le premier joueur à venir rejoindre l'effectif de Paulo Fonseca devrait être Mads Bidstrup, le milieu de terrain danois du RB Salzbourg. En effet, le club ne veut prendre aucun risque avec lui, et en accord avec le staff technique, Bidstrup a été dispensé d'entraînement au moment où les négociations entre l'Olympique Lyonnais et Salzbourg sont proches d'aboutir. Du côté du club proche de la frontière allemande, on est désormais convaincu que l'affaire va se faire et qu'il est inutile que Mads Bidstrup travaille avec une équipe qui ne sera bientôt plus la sienne, avec en plus le risque d'une blessure.

Bidstrup ne s'entraîne plus en Autriche

De son côté, Le Progrès confirme qu'effectivement le transfert de Moreira au Bayer Leverkusen va accélérer la signature de Mads Bistrup, mais également celle de Julien Duranville, en provenance du Borussia Dortmund. L'Olympique Lyonnais devrait passer le 23 juin devant la DNCG, puisqu'il s'agit de la dernière date disponible pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 pour passer devant le gendarme financier du football français. Le quotidien régional ajoute même que les dirigeants rhodaniens ont tout fait pour être l'une des dernières équipes à se présenter devant la DNCG. Autrement dit tout va s'accélérer, et l'arrivée du joueur danois de Salzbourg va donc se concrétiser très rapidement. Pour rappel, la signature du milieu de terrain danois pour une somme estimée à 10 millions d'euros. A l'OL, le joueur de 25 ans va signer un contrat de trois ans.