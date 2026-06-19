OL : Bidstrup dispensé d'entraînement, il arrive à Lyon

c est parce que tu ne te relis jamais....
Comme quoi "il y a de belles balades dans le coin". Obligé de se justifier en parlant de ses gosses, sa femme et ses potes. Parle lui de tous tes likes aussi.. ca pèse dans la balance.... for Sure !
n importe quoi ..... ces pseudos journaleux a 2 balles
Non, je vois que tu ne comprends pas grand chose et même en prenant soin de te l'expliquer, t'es juste con. Tu ne sais déjà pas faire la différence, entre mensonges, mauvaise foi, puis critique, jugement, constat. Je t'avais dit que t'étais un faible, tu ne sais qu'insulter, 0 arguments, 0 valeurs.
Cela fait bien longtemps que l'on est pas en capacité de garder nos meilleurs éléments et cela même avant le cowboy...
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Der FC Red Bull Salzburg bestätigt, dass neben Mads Bidstrup, der kurz vor einem Wechsel zu Olympique Lyon steht, auch Bobby Clark und Lucas Gourna-Douath aufgrund von Vertragsgesprächen mit anderen Vereinen vom Training freigestellt waren #inundaut