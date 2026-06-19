ICONSPORT_367353_0054

L'OL à quelques heures d'un changement historique

OL19 juin , 9:40
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
La fin du mois de juin approche, et l'Olympique Lyonnais achève un changement majeur de son histoire avec la prise de pouvoir de Michele Kang qui ne fait quasiment plus aucun doute.
Le départ d’Afonso Moreira pour le Bayer Leverkusen, officialisé ce jeudi, est le coup d’envoi d’une dernière quinzaine du mois de juin qui s’annonce chargée pour l’Olympique Lyonnais. Il va falloir passer devant la DNCG pour avoir enfin le feu vert pour faire valider le budget de la saison prochaine. Et devant le gendarme financier du football tricolore, il va aussi falloir passer un autre écueil avec la présentation du projet de reprise du club lyonnais.

L'OL fixé avant le 23 juin

Pour le moment, en dehors de quelques intérêts plus ou moins folkloriques, absolument rien ne devrait empêcher Michele Kang de prendre officiellement les commandes du club, en vertu de sa bonne relation avec Ares Management, le principal créancier hérité du rachat de l’OL par John Textor. La décision devra vite être prise pour présenter Michele Kang comme celle qui reprend le club lyonnais.
« D’ici quelques jours, voire heures, des premières annonces devraient intervenir sur la reprise du club et le passage devant la DNCG, deux dossiers intimement liés. Michele Kang, avec Ares, est naturellement en pole position sur ce sujet, au vu de son investissement sans faille depuis juillet 2025, du sérieux de sa gestion ou de son intérêt affiché au monde entier mi-avril, avec la nomination d’un comité ad hoc indépendant chargé d’éviter tout conflit d’intérêts eu égard à sa position de présidente », confie ainsi Le Progrès alors que tout devrait se décanter la semaine prochaine, puisque la DNCG accueillera les derniers clubs de l’élite le 23 juin au plus tard.
Avec Michele Kang aux commandes, les Lyonnais savent en tout cas que c’est quelqu’un qui a l’OL à coeur qui sera en charge du club. Et les créanciers savent eux que la femme d’affaire fera tout pour donner les moyens sportifs et les garanties financières pour remettre le club rhodanien sur le bon chemin.
Articles Recommandés
Rodolphe Saadé choisit un autre port
OM

OM : CGA-CGM choisit un autre club de Ligue 1, adieu le Vélodrome

Le président de l'AS Saint-Etienne doit préparer l'avenir
ASSE

L'ASSE prend un risque énorme, il tire déjà le signal d'alarme

Malick Fofana sur le départ
OL

OL : 30ME pour Malick Fofana, Lyon tend l'oreille

ICONSPORT_365178_0311
OM

OM : Quatre clubs s'excitent pour le même joueur

Fil Info

19 juin , 9:20
OM : CGA-CGM choisit un autre club de Ligue 1, adieu le Vélodrome
19 juin , 9:00
L'ASSE prend un risque énorme, il tire déjà le signal d'alarme
19 juin , 8:40
OL : 30ME pour Malick Fofana, Lyon tend l'oreille
19 juin , 8:20
OM : Quatre clubs s'excitent pour le même joueur
19 juin , 8:00
PSG : Joao Neves balance sur Cristiano Ronaldo, ça chauffe très fort
19 juin , 7:20
TV : Pays-Bas - Suède, sur quelles chaînes et à quelle heure ?
19 juin , 7:00
CdM 2026 : Programme TV et résultats de la Coupe du Monde 2026
19 juin , 6:50
TV : Allemagne - Côte d’Ivoire, à quelle heure et sur quelles chaînes ?
19 juin , 5:29
Mondial 2026 : Le Mexique bat la Corée du Sud, se qualifie pour les seizièmes de finale

Derniers commentaires

Le PSG tente de détourner un joueur annoncé à l'OM

Encore un type qui ne signe pas son premier contrat pro avec son club formateur, le genre de choses qui m'a toujours ecoeuré et qui continuera a m'ecoeurer....

PSG : Milan va lâcher un énorme chèque pour le tueur parisien

50 minimum

PSG : Lucas Chevalier s'en va, il a choisi sa destination

Il ira pas en Turquie on le sait tres bien ,soit il reste en France dans un top club ,soit il ira en Angleterre, tottenham pourrais etre pas mal ,peut-être peut-il etre le nouveau Lloris 💁🏻‍♂️ il est bon ,il a mal géré le psg et tout le monde lui est tombé dessus vu qu'il remplaçait dona, comme ci dona avait toujours ete excellent... mais bon ,c'est dommage javais beaucoup d'espoir pour lui au psg ,mais pas assez intégré comparé a savonof qui est vraiment apprécié de tous et fait olus que le job 💁🏻‍♂️ faut dire que savonof est quelqu'un de tres tres intelligent, il a su tirer son épingle du jeu ,j'espère que chevalier s'en remettra ma foi , il est écore jeune , bonne chance a lui !!!

PSG : Liverpool et Arsenal, le dossier Barcola s'emballe

Minimum 100 M

OL : 30ME pour Malick Fofana, Lyon tend l'oreille

C'est clair, si on en tire déjà 30/35 ce sera un bon prix, même si je suis d'avis à le garder. N'oublions pas le joueur qu'il était malgré tout, maintenant il y a cette question, est ce qu'il retrouvera son meilleur niveau. Et tenter 2 paris sur l'aile gauche c très osé mais ca me plaît !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading