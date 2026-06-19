L'OL à quelques heures d'un changement historique

La fin du mois de juin approche, et l'Olympique Lyonnais achève un changement majeur de son histoire avec la prise de pouvoir de Michele Kang qui ne fait quasiment plus aucun doute.

Le départ d’Afonso Moreira pour le Bayer Leverkusen, officialisé ce jeudi, est le coup d’envoi d’une dernière quinzaine du mois de juin qui s’annonce chargée pour l’Olympique Lyonnais. Il va falloir passer devant la DNCG pour avoir enfin le feu vert pour faire valider le budget de la saison prochaine. Et devant le gendarme financier du football tricolore, il va aussi falloir passer un autre écueil avec la présentation du projet de reprise du club lyonnais.

L'OL fixé avant le 23 juin

Pour le moment, en dehors de quelques intérêts plus ou moins folkloriques, absolument rien ne devrait empêcher Michele Kang de prendre officiellement les commandes du club, en vertu de sa bonne relation avec Ares Management, le principal créancier hérité du rachat de l’OL par John Textor. La décision devra vite être prise pour présenter Michele Kang comme celle qui reprend le club lyonnais.

« D’ici quelques jours, voire heures, des premières annonces devraient intervenir sur la reprise du club et le passage devant la DNCG, deux dossiers intimement liés. Michele Kang, avec Ares, est naturellement en pole position sur ce sujet, au vu de son investissement sans faille depuis juillet 2025, du sérieux de sa gestion ou de son intérêt affiché au monde entier mi-avril, avec la nomination d’un comité ad hoc indépendant chargé d’éviter tout conflit d’intérêts eu égard à sa position de présidente », confie ainsi Le Progrès alors que tout devrait se décanter la semaine prochaine, puisque la DNCG accueillera les derniers clubs de l’élite le 23 juin au plus tard.

Avec Michele Kang aux commandes, les Lyonnais savent en tout cas que c’est quelqu’un qui a l’OL à coeur qui sera en charge du club. Et les créanciers savent eux que la femme d’affaire fera tout pour donner les moyens sportifs et les garanties financières pour remettre le club rhodanien sur le bon chemin.