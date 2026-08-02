Cho Nice

OGCN : Nice valide un transfert à 20 ME

OGC Nice02 août , 23:00
parAlexis Rose
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Battu par la Juventus en match amical vendredi, l’OGC Nice va vraiment lancer son mercato d’été avec la grosse vente de Mohamed-Ali Cho à Hull City et l’arrivée de Gauthier Hein.
Passé tout proche de la catastrophe la saison passée, avec un maintien au bout du suspense face à l’ASSE en barrages, Nice a complètement changé de projet avec la venue de Olivier Pantaloni sur son banc de touche. Dans l’obligation d'effectuer 70 millions d’euros d’économies cet été, le club azuréen cherchait à faire une très grosse vente pour lancer son recrutement. Ce qui sera chose faite dans les jours à venir.

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Mohamed-Ali Cho à Hull City pour 20 ME

Puisque d’après les informations de L’Equipe, l’OGCN va réaliser la plus belle vente de son été avec le transfert de Mohamed-Ali Cho à Hull City. Arrivé sur la Côte d’Azur en provenance de la Real Sociedad pour 10 ME il y a deux ans, l’ancien Angevin va repartir pour deux fois plus, à savoir 20 ME, chez le promu de Premier League. Une belle affaire pour le Gym, sachant que Cho sort d’une saison compliquée.

Gauthier Hein va renforcer Nice

Dans le sens des arrivées, Nice tient par ailleurs sa deuxième recrue estivale après Laurent Abergel. Vu que dans les heures à venir, l’OGCN va accueillir Gauthier Hein. Auteur d’une très belle saison avec le FC Metz la saison passée, le milieu offensif de 29 ans va signer un contrat de trois ans. Le transfert va s’élever à plus de 2 ME.
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