Malick Fofana sur le départ

OL : 30ME pour Malick Fofana, Lyon tend l'oreille

OL19 juin , 8:40
parClaude Dautel
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Au lendemain de l'officialisation du départ d'Afonso Moreira, l'OL n'en a peut-être pas fini avec la vente de joueurs. C'est désormais Malick Fofana qui est dans le collimateur de plusieurs clubs.
Pour répondre aux exigences de la DNCG, et continuer à solder les années Textor, l'Olympique Lyonnais a été obligé de vendre Afonso Moreira au Bayer Leverkusen. Grâce à cette session à hauteur de 33,6 millions d'euros, le club de Michele Kang a fait une plus-value record, mais cela pourrait ne pas être suffisant. C'est pour cela que depuis plusieurs jours, la vente de Malick Fofana est évoquée de plus en plus fort. Arrivé pour 19,5ME de La Gantoise, l'ailier belge a été plombé par une grave blessure cette saison, mais il a toujours la cote sur le marché des transferts. Tandis que l'on évoque des pistes en Angleterre, c'est de l'Italie qu'est arrivée la première offre concrète pour Malick Fofana. Une offre qui pourrait inciter les dirigeants lyonnais à s'y intéresser.

L'OL n'a pas besoin de brader Fofana

Car selon le Corriere dello Sport, l'AS Rome souhaite recruter le petit prodige belge de l'Olympique Lyonnais pour 30 millions d'euros, alors que l'OL semble attendre 35 millions d'euros pour laisser partir Malick Fofana. Cependant, tout comme dans le dossier Mason Greenwood, si la Roma retrouve cette saison la Ligue des champions, et veut faire un mercato à la hauteur pour briller en C1, le club italien a lui aussi des comptes à rendre à l'UEFA. Alors si réellement l'AS Rome veut s'offrir Malick Fofana pour 30 millions d'euros, il va probablement falloir renoncer à la signature de l'attaquant anglais de l'OM. Du côté de Lyon, on ne se précipitera pas, sachant que le joueur belge peut, lui, être transféré en Premier League, à l'inverse de Mason Greenwood, persona non grata en Angleterre. Dans ce dossier, les choses devraient aller très vite, puisque le passage de l'Olympique Lyonnais se profile désormais, et si Fofana ne part pas avant le 30 juin, alors il n'y aura plus d'urgence à le vendre.
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Il ira pas en Turquie on le sait tres bien ,soit il reste en France dans un top club ,soit il ira en Angleterre, tottenham pourrais etre pas mal ,peut-être peut-il etre le nouveau Lloris 💁🏻‍♂️ il est bon ,il a mal géré le psg et tout le monde lui est tombé dessus vu qu'il remplaçait dona, comme ci dona avait toujours ete excellent... mais bon ,c'est dommage javais beaucoup d'espoir pour lui au psg ,mais pas assez intégré comparé a savonof qui est vraiment apprécié de tous et fait olus que le job 💁🏻‍♂️ faut dire que savonof est quelqu'un de tres tres intelligent, il a su tirer son épingle du jeu ,j'espère que chevalier s'en remettra ma foi , il est écore jeune , bonne chance a lui !!!

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OL : 30ME pour Malick Fofana, Lyon tend l'oreille

C'est clair, si on en tire déjà 30/35 ce sera un bon prix, même si je suis d'avis à le garder. N'oublions pas le joueur qu'il était malgré tout, maintenant il y a cette question, est ce qu'il retrouvera son meilleur niveau. Et tenter 2 paris sur l'aile gauche c très osé mais ca me plaît !

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