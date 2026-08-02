L'OM vire Aguerd en échange de 15ME

Inscrit dans la liste des joueurs susceptibles de quitter Marseille durant ce mercato d'été, Nayef Aguerd pourrait poursuivre sa carrière au Qatar. La formation d’Al-Sadd est effectivement en train de trouver un terrain d'entente avec l'OM pour le prêt du défenseur central marocain.

Le club phocéen a déjà vendu pour plus de 40 millions d’euros sur ce marché des transferts, avec les ventes de Mason Greenwood ou Pierre-Emerick Aubameyang. Mais cela n’est clairement pas suffisant pour équilibrer les comptes de l’OM, qui sont toujours dans le rouge vif. Histoire de pouvoir lancer son recrutement estival, la nouvelle direction marseillaise doit d’abord vendre d’autres joueurs, à commencer par Nayef Aguerd ?

Arrivé il y a un an seulement, le défenseur central fait partie des joueurs susceptibles de quitter l’ OM durant ce mercato. Malgré un contrat jusqu’en 2030, l’international marocain pourrait d’ailleurs être le prochain partant. Si d’autres dossiers sont en cours, Marseille est en passe de trouver un accord avec Al-Sadd pour le départ de Nayef Aguerd.

Prêt payant et option d’achat de 11 ME pour Aguerd ?

« pris une longueur d’avance » dans ce dossier. Intéressé par le profil du joueur de 30 ans depuis de longs mois, Al-Sadd est en train de valider un prêt payant de 4 millions d’euros assorti d’une option d’achat automatique estimée à 11 millions d’euros. Pisté par d’autres clubs, comme Rennes, Aguerd doit maintenant valider ce deal, « que les dirigeants marseillais espèrent conclure rapidement ». En effet, selon les informations de Foot Mercato , le club qatari adans ce dossier. Intéressé par le profil du joueur de 30 ans depuis de longs mois, Al-Sadd est en train de valider un prêt payant de 4 millions d’euros assorti d’une option d’achat automatique estimée à 11 millions d’euros. Pisté par d’autres clubs, comme Rennes, Aguerd doit maintenant valider ce deal,

Si cette formule de prêt n’était pas l’idée première de la direction olympienne, qui aurait bien voulu un transfert sec pour son défenseur marocain, ce potentiel départ pourrait permettre à l’OM d’alléger sa masse salariale en vue d’un futur recrutement d’un attaquant, tant désiré par Bruno Genesio.