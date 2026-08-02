L'OM vire Aguerd en échange de 15ME

Avec Under ça va faire mal. "revoilà les marseillais"
Hahahah 💩🏴🏳️🚩🏳️🌈🏴☠️🏁🏳️⚧️
OM cherche joueur bénévole
Mdr les merdias
Je trouve bizarre le possible acharnement du psg de vouloir recruter un joueur qui met, selon les infos (intox ?), autant de temps à décider, ça ne donne pas l image d un joueur qui veuille venir et, c est le genre d attitude pour laquelle campos a déjà lâché d autres joueurs pour moins que ça. Diversion ?
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