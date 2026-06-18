Moreira quitte l'OL

L'OL officialise le départ d'Afonso Moreira pour 33,6ME

OL18 juin , 18:17
parClaude Dautel
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L'Olympique Lyonnais a confirmé ce jeudi le départ d'Afonfo Moreira pour le Bayer Leverkusen. Un an après avoir rejoint l'OL pour 2ME, le joueur portugais va permettre à Lyon d'empocher 33,6 ME, dont 4,1 ME de bonus, ainsi qu'un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value.
L'Olympique Lyonnais prépare son passage devant la DNCG d'ici la fin du mois de juin. Dans ce contexte, il fallait impérativement faire rentrer de l'argent dans les caisses. Aussi, le club de Michele Kang a donc accepté de laisser partir celui qui a été la révélation de la saison sous le maillot de l'OL. Arrivé l'an dernier du Portugal pour 2 millions d'euros, Afonso Moreira permet à Lyon de réaliser une énorme plus-value, même si l'Olympique Lyonnais va devoir reverser 20% de cette plus-value au Sporting, soit près de 6 millions d'euros.
« Merci à Afonso pour cette saison passée à nos côtés. Je suis reconnaissante d’avoir pu rencontrer une personne aussi dévouée à son club, capable de nous rendre heureux chaque fois qu’il touchait un ballon de football. Afonso restera à jamais dans nos cœurs, marquant de son empreinte cette saison de reconstruction de l’Olympique Lyonnais. Nous lui souhaitons une pleine réussite dans sa nouvelle aventure », a confié Michel Kang après l'officialisation du transfert d'Afonso Moreira au Bayer Leverkusen.
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Derniers commentaires

L'OL officialise le départ d'Afonso Moreira pour 33,6ME

Bla bla bla

L'OL officialise le départ d'Afonso Moreira pour 33,6ME

Sergio souvent imité mais jamais égalé dans la bêtise humaine, on oublie parfois que c'est un cancre inculte aussi.... Mais je salue l'effort pour démontrer à quel point il est ridicule..

L'OL officialise le départ d'Afonso Moreira pour 33,6ME

Faut vraiment être stupide pour croire les merdias qui disent depuis plus d'une semaine que Moreira part a Leverkusen

L'OL officialise le départ d'Afonso Moreira pour 33,6ME

Y a 3 sergio en fait, fais le tri.. lui c est l original dans les 2 sens du terme😀

OM : 15ME ou salaire doublé, ce roc défensif menace Marseille

Le mec va revenir frais et dispo l'an prochain, dans pubalgie , prêt pour une prépa normale. Le clubs qui l'aura fera une bonne affaire.

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