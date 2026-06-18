L'OL officialise le départ d'Afonso Moreira pour 33,6ME

Bla bla bla
Sergio souvent imité mais jamais égalé dans la bêtise humaine, on oublie parfois que c'est un cancre inculte aussi.... Mais je salue l'effort pour démontrer à quel point il est ridicule..
Faut vraiment être stupide pour croire les merdias qui disent depuis plus d'une semaine que Moreira part a Leverkusen
Y a 3 sergio en fait, fais le tri.. lui c est l original dans les 2 sens du terme😀
Le mec va revenir frais et dispo l'an prochain, dans pubalgie , prêt pour une prépa normale. Le clubs qui l'aura fera une bonne affaire.
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🇵🇹 Portugal U21 international Afonso Moreira joins Bayer 04 from Olympique Lyonnais, signing until 2031! ⚫️🔴
Afonso Moreira quitte l’Olympique Lyonnais pour rejoindre le Bayer Leverkusen 🇩🇪 Merci pour cette magnifique saison sous le maillot lyonnais : tes buts, ton énergie, ton état d'esprit 🙏❤️ Bonne continuation pour la suite de ta carrière ⚽🔥