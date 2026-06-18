Michel Kang, présidente de l'OL jusqu'en 2027
Michele Kang - Olympique Lyonnais

Pizza et McDo, Michele Kang a tout sacrifié pour l’OL

OL18 juin , 14:40
parEric Bethsy
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Sous la menace d’une rétrogradation administrative en Ligue 2 l’été dernier, l’Olympique Lyonnais avait finalement évité le pire grâce au travail de Michele Kang. La présidente s’était démenée nuit et jour pour la survie du club rhodanien dans l’élite.
Pour comprendre la satisfaction de l’entraîneur Paulo Fonseca malgré l’échec dans la course au podium de Ligue 1, il faut se souvenir d’où vient l’Olympique Lyonnais. Il y a encore quelques mois, peu sont ceux qui imaginaient les Gones en course pour une qualification en Ligue des Champions. Les supporters et observateurs s’attendaient davantage à les voir lutter en deuxième partie de tableau en subissant les conséquences de l’été dernier.

Michele Kang inarrêtable

Pour rappel, le club rhodanien avait été rétrogradé administrativement en Ligue 2 à cause de l’état de ses finances. La direction qui avait succédé à John Textor avait alors contesté la décision de la DNCG afin d’inverser la tendance en appel. Et c’est à ce moment que le directeur général Michael Gerlinger a vu la présidente Michele Kang sacrifier ses repas et son sommeil pour la survie de l’Olympique Lyonnais. « Elle nous a pris un vendredi dans le train pour travailler sur Paris pendant une semaine, dix jours », a raconté le dirigeant dans le film « Toujours là » réalisé par le club.
« Je me souviens qu’elle a réveillé des banquiers à New York à 4 heures du matin pour discuter de la structure financière, a-t-il confié. Elle a rarement dormi, rarement mangé, parfois des pizzas. Après trois ou quatre jours, elle avait envie d’un McDonald's. Elle était comme un train qui roule et qui ne s’arrête pas. » Un travail récompensé puisque la femme d’affaires américaine et ses collaborateurs étaient parvenus à convaincre la commission d’appel de la DNCG. Autant dire qu’après ça, les dirigeants feront tout pour ne plus revivre cette situation chaotique.

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Ce qui n'était pas anormal vu que pour rattraper le retard sur les cadors il a fallut dépasser les seuils parfois et en subir d'ailleurs les conséquences. Mais au final ils l'ont fait. De plus si tu es cohérent, tu reconnais que le PSG a donc été encadré par le fair-play financier comme tout le monde. Le PSG a même été désavantagé face a City ou Chelsea qui eux sont arrivés bien avant le fait play financier avec des gros investissements

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Paris a mis 14 ans pour y parvenir avec les moyens d’un pays dont l'objectif etait de se faire une image. Et si ma mémoire ne me trompe pas le PSG a souvent été mis à l'index pour son manque de fair-play financier.....

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avec des tickets resto comme budget ? arretez avec vos titres en bois, ce site c'est fou sans deconner

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Beaucoip l'espère.... mais c’est pas pour demain la veille de pouvoir rivaliser avec le PSG!!!

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