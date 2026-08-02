SRFC : Bonne nouvelle, Glen Kamara fait ses valises

Loin d’être à la hauteur des attentes placées en lui lors de son arrivée à Rennes, Glen Kamara va faire ses valises durant ce mercato estival. Puisque le milieu de terrain finlandais s'apprête à rejoindre les Queens Park Rangers.

Recruté à prix d’or du côté de Leeds United contre un chèque de 10 millions d’euros durant l’été 2024, Glen Kamara n’a jamais réussi à s’imposer sous le maillot du Stade Rennais . Peu souvent titulaire, le joueur estampillé Frédéric Massara a même été prêté au club saoudien d’Al-Shabab en début d’année 2025. Resté en Bretagne la saison passée, l’international finlandais n’a joué que 88 minutes lors du dernier exercice, avec cinq petites entrées en jeu en Ligue 1 et en Coupe de France.

Autant dire que Kamara représentait la dernière roue du carrosse de Franck Haise en vue de cette nouvelle saison. Déjà bien complet dans l’entrejeu, avec des joueurs comme Mahdi Camara, Valentin Rongier, Adrien Thomasson ou Sebastian Szymanski, le club rouge et noir cherchait donc à se séparer à tout prix de Glen Kamara pendant ce marché des transferts. Une mission bientôt réussie, puisque le joueur de 30 ans va retourner en Premiership.

Direction QPR pour Glen Kamara

En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, Glen Kamara va poursuivre sa carrière aux Queens Park Rangers. « Glen Kamara a accepté de rejoindre QPR, accord conclu également entre les clubs avec Rennes et here we go ! Accord pour un prêt avec option d'achat. Deal au stade des formalités administratives », explique le journaliste spécialisé dans le mercato sur son compte X.

Sous contrat jusqu’en 2028 avec Rennes, Glen Kamara va partir dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Une bonne nouvelle pour les dirigeants rennais, mais aussi pour le milieu de terrain finlandais, qui va chercher à se relancer dans un championnat anglais qu’il connaît parfaitement.