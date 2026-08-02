Malgré un triplé de Lepaul, Rennes repart frustré de Galatasaray

Ferran Torres au PSG, le Barça refuse

Je trouve bizarre le possible acharnement du psg de vouloir recruter un joueur qui met, selon les infos (intox ?), autant de temps à décider, ça ne donne pas l image d un joueur qui veuille venir et, c est le genre d attitude pour laquelle campos a déjà lâché d autres joueurs pour moins que ça. Diversion ?