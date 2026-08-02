Lepaul

Malgré un triplé de Lepaul, Rennes repart frustré de Galatasaray

Rennes02 août , 21:59
parAlexis Rose
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Match amical :
Rams Park, Istanbul (Turquie).
Galatasaray - Stade Rennais : 3-3.
Buts : Osimhen (18e), Gabriel Sara (49e), Yilmaz (90e+4 sur penalty) pour Galatasaray ; Lepaul (27, 58, 61e) pour Rennes.
Malgré un triplé d’Estéban Lepaul, le Stade Rennais a concédé le nul face à Galatasaray en se faisant rejoindre dans les dernières secondes de jeu sur un penalty de Baris Yilmaz.
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Je trouve bizarre le possible acharnement du psg de vouloir recruter un joueur qui met, selon les infos (intox ?), autant de temps à décider, ça ne donne pas l image d un joueur qui veuille venir et, c est le genre d attitude pour laquelle campos a déjà lâché d autres joueurs pour moins que ça. Diversion ?

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bah au moins ça montre qu'ils sont pété de thune contrairement à l'idée reçu et qu'ils sont généreux avec les plus démunis...

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