Malgré un triplé de Lepaul, Rennes repart frustré de Galatasaray

Hahahah 💩🏴🏳️🚩🏳️🌈🏴☠️🏁🏳️⚧️
OM cherche joueur bénévole
Mdr les merdias
Je trouve bizarre le possible acharnement du psg de vouloir recruter un joueur qui met, selon les infos (intox ?), autant de temps à décider, ça ne donne pas l image d un joueur qui veuille venir et, c est le genre d attitude pour laquelle campos a déjà lâché d autres joueurs pour moins que ça. Diversion ?
bah au moins ça montre qu'ils sont pété de thune contrairement à l'idée reçu et qu'ils sont généreux avec les plus démunis...
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✊ Les Rouge et Noir rendent une copie sérieuse à Istanbul mais repartent frustrés par un but en toute fin de match. #GSKSRFC 3-3