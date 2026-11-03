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OL : Accord trouvé, Fonseca quitte Lyon ce mardi

OL : Accord trouvé, Fonseca quitte Lyon ce mardi

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parCorentin Facy
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Le départ de Paulo Fonseca est acté à l’OL puisque l’entraîneur portugais va quitter la France ce mardi afin de rejoindre le Sporting.
L’aventure est bel et bien terminée entre l’Olympique Lyonnais et Paulo Fonseca. Près de deux ans après son arrivée dans la capitale des Gaules pour remplacer Pierre Sage, l’entraîneur portugais va prendre la direction, comme pressenti depuis plusieurs jours, du Sporting Portugal. Malgré sa troisième place en Ligue 1 après neuf journées, l’ex-entraîneur de Lille et de l’AC Milan n’a pas pu résister aux sirènes de ce qu’il qualifie en privé comme son « club de coeur ». Selon Foot Mercato, l’accord entre les différentes parties est total et Paulo Fonseca va s’engager en faveur du Sporting jusqu’en 2030.
Le technicien de 53 ans va quitter la France ce mardi pour faire le voyage jusqu’au Portugal. L’Olympique Lyonnais va maintenant devoir gérer au mieux sa succession. Jorge Maciel pourrait effectuer un court intérim, le temps pour Matthieu Louis-Jean de boucler la venue du nouvel entraîneur lyonnais. Le nom de Carlos Vicens est en pole position mais rien n’est encore finalisé avec l’ancien entraîneur de Braga. D’autant que les coachs se bousculent pour tenter de se placer à l’OL. Romain Molina confiait ces dernières heures que « le nombre d’entraineurs faisant acte de candidature à l’OL est ahurissant ».

Départ ce mardi pour Paulo Fonseca

Un ultime retournement de situation n’est donc pas à exclure alors que le nom de Thiago Motta avait également été évoqué par L’Equipe ce week-end. La piste menant à Pierre Sage, un fantasme pour certains supporters de l’Olympique Lyonnais, est en revanche à exclure. L’ex-entraîneur de l’OL et du RC Lens n’est pas libre, malgré les très mauvais résultats de Crystal Palace (18e) depuis le début de la saison en Premier League.

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Coup de théâtre pour le futur entraineur de l’OL

^^

Coup de théâtre pour le futur entraineur de l’OL

PSG PFC Rennes LOSC, et OL, le podium devrait se jouer entre ces 5 la L'OM n'a malheureusement pas de banc, parfois ça les perdras probablement, et ASM à un vrai coup de mou depuis plusieurs semaines, en lien avec la méforme de Brunner sûrement Attention a nice, qui produit de belles choses et beaucoup d'envie

OL : Fonseca se barre, il interpelle Michele Kang

Il a raison de partir avant de se faire renvoyer, bonne décision de sa part, dans ce milieu : il n'y a pas de place pour le de sentiment

OL : Accord trouvé, Fonseca quitte Lyon ce mardi

Merci à lui pour le jeu produit par l'équipe et pour la victoire à Paris. Bonne chance pour la suite.

OL : Accord trouvé, Fonseca quitte Lyon ce mardi

Il a eu raison de partir de lui même, en janvier ou en mai il aurait viré par le club

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