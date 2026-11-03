Mort de Jesus de Miguel : La police ouvre une enquête, que risque Jesus Owono ?

L’Espagne est sous le choc après le décès de Jesus de Miguel, attaquant de Tenerife en deuxième division. La police a ouvert une enquête.

« les circonstances de l’action survenue en plein match ». Le football espagnol et européen est sous le choc. Attaquant de Tenerife en deuxième division, Jesus de Miguel est décédé à 30 ans des suites d’un terrible contact avec le gardien d’Andorre, Jesus Owono. Une enquête a été ouverte par la police espagnole au sujet de cet incident pour homicide par imprudence, à en croire les informations d’El Pais. Le média espagnol indique que selon des sources policières, des investigations ont été ouvertes afin d’examiner

A ce stade, aucune responsabilité pénale n’a été établie contre Jesus Owono, pour qui il n’est donc pas question pour l’instant de peine de prison par exemple. Le gardien d’Andorre, sous le choc après cette action qui a entraîné la mort de Jesus de Miguel, a reçu une vague d’insultes et a rapidement fermé ses réseaux sociaux. Spécialiste du droit du sport, Miguel Galan a détaillé ce que risquait le gardien d’Andorre sur les réseaux sociaux.

« Avec un ballon disputé et un tacle en retard, la tendance actuelle de la Cour suprême espagnole (Tribunal Supremo) conduit au classement de l’affaire ou à la relaxe au pénal. Pour que les faits relèvent de la justice pénale, il faut prendre en compte l’intention du joueur, et non la gravité des conséquences. Selon la jurisprudence du Tribunal Supremo, les excès commis dans le cadre d'une action de jeu relèvent de la sanction sportive, et non de la justice pénale » explique ce spécialiste en droit du sport en Espagne.

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La tendance n’est donc pas à une peine de prison pour Jesus Owono après cette sortie très dangereuse ayant pour conséquence dramatique le décès de son adversaire. Une sanction sportive hors du commun est en revanche tout-à-fait envisageable. Certains spécialistes parlent déjà d’une suspension à vie, un scénario qui ne peut pas être exclu (ni confirmé) à ce stade de l’enquête.