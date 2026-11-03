Mort de Jesus de Miguel : La police ouvre une enquête, que risque Jesus Owono ?
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^^
PSG PFC Rennes LOSC, et OL, le podium devrait se jouer entre ces 5 la L'OM n'a malheureusement pas de banc, parfois ça les perdras probablement, et ASM à un vrai coup de mou depuis plusieurs semaines, en lien avec la méforme de Brunner sûrement Attention a nice, qui produit de belles choses et beaucoup d'envie
Il a raison de partir avant de se faire renvoyer, bonne décision de sa part, dans ce milieu : il n'y a pas de place pour le de sentiment
Merci à lui pour le jeu produit par l'équipe et pour la victoire à Paris. Bonne chance pour la suite.
Il a eu raison de partir de lui même, en janvier ou en mai il aurait viré par le club
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|17
|9
|5
|2
|2
|15
|7
|8
|17
|9
|5
|2
|2
|16
|10
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|9
|5
|0
|4
|20
|13
|7
|15
|9
|4
|3
|2
|12
|10
|2
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|12
|9
|3
|3
|3
|16
|12
|4
|12
|9
|3
|3
|3
|7
|8
|-1
|10
|9
|2
|4
|3
|12
|13
|-1
|10
|9
|3
|1
|5
|17
|19
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|13
|23
|-10
|8
|9
|2
|2
|5
|9
|17
|-8
|8
|9
|2
|2
|5
|7
|16
|-9
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11