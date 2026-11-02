OL : « Boulard d'or » s'en va, l'arnaque Fonseca démasquée
OL•
Paulo Fonseca va quitter l'OL pour rejoindre le Sporting. Un départ jugé dramatique par certains observateurs, qui ne portent pas l'entraîneur portugais dans leur cœur.
L'OL va devoir rapidement se trouver un nouvel entraîneur. Paulo Fonseca va partir dans les prochaines heures pour rejoindre le Sporting, laissant ainsi ses joueurs en plan. La direction lyonnaise va certes économiser une partie de son budget salarial, mais elle devra rapidement rassurer sur ses futures ambitions sportives. Paulo Fonseca avait réussi à montrer de belles choses avec son groupe, même si tout n'était pas parfait, notamment dans le jeu proposé. Pour Tidiany M'Bo, le comportement du Portugais tout au long de son passage dans le Rhône n'a toutefois pas été à la hauteur des attentes placées en lui.
Paulo Fonseca, un manque de respect dénoncé
Sur le plateau de Winamax, le journaliste n'a en effet pas mâché ses mots sut le sujet :
« Le passage de Fonseca à l'OL, c'est boulard d'or. Son départ est affligeant d'un point de vue institutionnel pour l'OL et terrible pour son image en tant que coach. Lyon peut donc accepter, pour des raisons économiques, que son coach parte... (...) Fonseca, c'est avant tout beaucoup d'échecs. Si j'étais fan de l'OL, indépendamment de l'affect, je lui dirais bon vent et ne faites pas chialer dans les chaumières. Je suis très déçu de lui, ce n'est pas pro. Son passage à Lyon n'est pas fou (...) L'élimination de froussard face à Manchester United, le tête-à-tête avec un arbitre, le raté du podium et l'échec de la qualification contre Fenerbahçe... »
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C'est dans ce contexte délicat que les Gones vont devoir préparer leur rencontre de Ligue Europa, ce jeudi, face à la Real Sociedad, avant un déplacement à Brest en Ligue 1. Jorge Maciel assurera l'intérim, mais jusqu'à quand ? Les supporters et les observateurs pourraient rapidement mettre la pression sur une direction lyonnaise qui n'a pas envoyé un signal très rassurant avec ce départ soudain de Fonseca.
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Derniers commentaires
OL : « Boulard d'or » s'en va, l'arnaque Fonseca démasquée
Le foot est fait d'opportunités, c'est comme ca. Si il n'allait pas au Sporting maintenant, son tour était passé. Y a peut etre des raisons familiales a cela aussi, ou le fait de se rapprocher de ses parents. Nous n'avons pas toutes les données non plus.
L'OL vire 20 supporters d'un groupe « anti-racisme »
Par contre pignon sur rue et complaisance envers ceux de l'extrême droite , ceux la ca risque pas de les virer ca viendra pleurer ensuite quand toute l'année les mecs sont catalogues de nazis
L'OM fonce dans le mur, un drame annoncé
Une bonne bifle contre le Bayer pour nous faire ratterrir...
OL : « Boulard d'or » s'en va, l'arnaque Fonseca démasquée
En tout cas je ne vais pas pleurer. Et ses larmes de crocodile ne m émeut absolument pas ! On laisse pas son équipe un 2 novembre. On attend au moins janvier !!!!!
Fonseca confirme son départ, l’OL sort son plan B
Bla…bla…bla…
Ligue 1
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