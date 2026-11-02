OL : « Boulard d'or » s'en va, l'arnaque Fonseca démasquée

Paulo Fonseca va quitter l'OL pour rejoindre le Sporting. Un départ jugé dramatique par certains observateurs, qui ne portent pas l'entraîneur portugais dans leur cœur.

L' OL va devoir rapidement se trouver un nouvel entraîneur. Paulo Fonseca va partir dans les prochaines heures pour rejoindre le Sporting, laissant ainsi ses joueurs en plan. La direction lyonnaise va certes économiser une partie de son budget salarial, mais elle devra rapidement rassurer sur ses futures ambitions sportives. Paulo Fonseca avait réussi à montrer de belles choses avec son groupe, même si tout n'était pas parfait, notamment dans le jeu proposé. Pour Tidiany M'Bo, le comportement du Portugais tout au long de son passage dans le Rhône n'a toutefois pas été à la hauteur des attentes placées en lui.

Paulo Fonseca, un manque de respect dénoncé

Sur le plateau de Winamax, le journaliste n'a en effet pas mâché ses mots sut le sujet :

« Le passage de Fonseca à l'OL, c'est boulard d'or. Son départ est affligeant d'un point de vue institutionnel pour l'OL et terrible pour son image en tant que coach. Lyon peut donc accepter, pour des raisons économiques, que son coach parte... (...) Fonseca, c'est avant tout beaucoup d'échecs. Si j'étais fan de l'OL, indépendamment de l'affect, je lui dirais bon vent et ne faites pas chialer dans les chaumières. Je suis très déçu de lui, ce n'est pas pro. Son passage à Lyon n'est pas fou (...) L'élimination de froussard face à Manchester United, le tête-à-tête avec un arbitre, le raté du podium et l'échec de la qualification contre Fenerbahçe... »

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