Droits TV : La LFP lance officiellement son appel d'offres

Dans un communiqué officiel publié ce mardi, la LFP officialise le lancement de l’appel d’offres pour les droits TV de la Ligue 1 sur la période 2027-2032.

« La Ligue de Football Professionnel lance ce mardi 3 novembre un appel à candidatures portant sur les droits audiovisuels domestiques de l’intégralité des rencontres de Ligue 1 pour la période 2027/2028 – 2031/2032 » écrit la Ligue de Football Professionnel avant d’ajouter. « Les droits audiovisuels seront commercialisés sous la forme d’un lot unique, avec la faculté pour les acteurs de se positionner sur les droits de diffusion de l’ensemble des rencontres ou sur la distribution exclusive de Ligue 1+. Cette consultation intervient alors que le marché a évolué favorablement, tant par la faculté de commercialiser un lot unique que par l’intérêt manifesté par plusieurs acteurs pour le produit. Elle doit désormais permettre d’identifier et de retenir le modèle de diffusion le plus vertueux au regard des ambitions stratégiques de la LFP » peut-on lire.

Le président de l’instance Vincent Labrune ajoute : « Le lancement de cet appel à candidatures offre une perspective particulièrement intéressante pour la Ligue 1 puisque qu’elle nous permet d’aller à la rencontre du marché dans une configuration inédite. En effet, avec Ligue 1+, nous avons retrouvé une liberté de choix qui nous permet d’aborder cette consultation avec sérénité. Notre championnat est attractif : des clubs performants, au premier rang desquels le Paris Saint-Germain, double champion d’Europe en titre, des talents, des stades pleins et une capacité à révéler les joueurs de demain. Nous pouvons aujourd’hui examiner les différentes options pour accélérer son développement et élargir son rayonnement. Notre ambition est de choisir le projet qui conjugue au mieux la valeur pour les clubs, l’exposition du championnat et l’accessibilité pour les supporters » écrit le président de la LFP. Les différents acteurs intéressés ont maintenant jusqu’au 3 décembre prochain pour déposer leurs offres, sachant qu’un prix de réserve a été fixé par la Ligue de Football Professionnel, mais que celui-ci n’a évidemment pas été révélé.