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Vincent Labrune - président de la Ligue de Football Professionnel

Droits TV : La LFP lance officiellement son appel d'offres

TV
parCorentin Facy
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Dans un communiqué officiel publié ce mardi, la LFP officialise le lancement de l’appel d’offres pour les droits TV de la Ligue 1 sur la période 2027-2032.
« La Ligue de Football Professionnel lance ce mardi 3 novembre un appel à candidatures portant sur les droits audiovisuels domestiques de l’intégralité des rencontres de Ligue 1 pour la période 2027/2028 – 2031/2032 » écrit la Ligue de Football Professionnel avant d’ajouter. « Les droits audiovisuels seront commercialisés sous la forme d’un lot unique, avec la faculté pour les acteurs de se positionner sur les droits de diffusion de l’ensemble des rencontres ou sur la distribution exclusive de Ligue 1+. Cette consultation intervient alors que le marché a évolué favorablement, tant par la faculté de commercialiser un lot unique que par l’intérêt manifesté par plusieurs acteurs pour le produit. Elle doit désormais permettre d’identifier et de retenir le modèle de diffusion le plus vertueux au regard des ambitions stratégiques de la LFP » peut-on lire.
Le président de l’instance Vincent Labrune ajoute : « Le lancement de cet appel à candidatures offre une perspective particulièrement intéressante pour la Ligue 1 puisque qu’elle nous permet d’aller à la rencontre du marché dans une configuration inédite. En effet, avec Ligue 1+, nous avons retrouvé une liberté de choix qui nous permet d’aborder cette consultation avec sérénité. Notre championnat est attractif : des clubs performants, au premier rang desquels le Paris Saint-Germain, double champion d’Europe en titre, des talents, des stades pleins et une capacité à révéler les joueurs de demain. Nous pouvons aujourd’hui examiner les différentes options pour accélérer son développement et élargir son rayonnement. Notre ambition est de choisir le projet qui conjugue au mieux la valeur pour les clubs, l’exposition du championnat et l’accessibilité pour les supporters » écrit le président de la LFP. Les différents acteurs intéressés ont maintenant jusqu’au 3 décembre prochain pour déposer leurs offres, sachant qu’un prix de réserve a été fixé par la Ligue de Football Professionnel, mais que celui-ci n’a évidemment pas été révélé.

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Coup de théâtre pour le futur entraineur de l’OL

Avec les PSG, PFC, LOSC, ASM, Rennes et potentiellement l'OM qui vont tous prétendre à une place sur le podium, je signe pour une 4 ou 5ème place en sachant qu'on a encore réussi à dégraisser la MS.

Fonseca quitte l’OL pour le Portugal, le sale coup du PSG

Oui la situation économique est un facteur cependant la situation économique et le pouvoir d'achat est un souci dans toute l'Europe. Et puis comme vous le dites avec OlivierAtton il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en compte qui expliquent aussi l'état de la ligue 1. OlivierAtton a raison, la France n'est pas un pays de foot. Les petits stades n'expliquent pas le faible taux de remplissage. Au contraire. Quand l'équipe tourne il y a du public, mais quand c'est moyen, le stade se vide. Il n'y a pas en France une vraie adhésion à un club chez la plupart des gens. D'où les vagues fluctuantes de "supporters". On a connu ça, puis Lyon et maintenant Paris. En France on soutient plus volontiers l'équipe qui gagne. Peu ont véritablement un club de cœur. Suffit de voir l'imbécile bordelais qui soutient deux clubs sur ce site. Je suis d'accord sur le fait que la dncg a comme effet annexe l'effet "soldes" en cas de problème économique. Mais, et bien qu'on en pâtisse actuellement, je trouve ça plutôt bien que la dncg fasse ce boulot. Beaucoup moins l'absence d'uniformisation européenne. Déjà que la fiscalité est bien différente entre les pays... Bref, ça montre bien que tout mettre sur le dos du PSG ça relève plus de l'obsession que de l'analyse.

Coup de théâtre pour le futur entraineur de l’OL

en faite sergio il se fout de votre gueule mais d'une force il sait que vous allez reagir il peut mettre n'importe quoi (ce qu'il fait et vous reagissez)

Coup de théâtre pour le futur entraineur de l’OL

j'ai entendu une rumeur disant que Zidane pourrait quitter l'EDF pour venir entrainer l'OL🤣

OL : Fonseca se barre, il interpelle Michele Kang

Ils travaillent à son remplacement , plus important que de tenir les médias ou les consultants informés

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