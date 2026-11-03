OM : Il explose totalement, et va rapporter zéro euro

Injouable face à Toulouse, Amine Harit est parti pour être l'un des points forts de l'OM cette saison. Son contrat se termine en juin, et il partira libre avec l'occasion de prendre une belle revanche sur le traitement qu'il a reçu à Marseille.

Forcé de faire des choix avec les joueurs qui lui restent sous la main, Bruno Genesio a donné beaucoup de temps de jeu à Amine Harit, longtemps relégué dans les bas fonds par Roberto De Zerbi, ou prêté ces dernières saisons. Le milieu de terrain marocain a trouvé sa position dans le coeur du jeu, et sa prestation contre Toulouse a bluffé tous les observateurs. Une vraie revanche pour un joueur oublié, et pas beaucoup défendu quand l’OM ne lui accordait aucune confiance, comme le rappelle Romain Canuti.

Personne n'est venu défendre Harit

« Amine Harit peut faire une grande saison. Mais avant de la faire pour l'OM, il veut la faire pour lui. Il lui reste un an de contrat, l'exposition de l'OM peut lui offrir l'opportunité d'aller chercher un nouveau bail avec le même type de rémunération. Ce que l'OM ne pourra pas lui donner. Il en est conscient dès son retour de Turquie. Et on ne peut pas lui reprocher. Personne n'a plaidé sa cause quand il a été mis à la cave par De Zerbi. Cela fait partie du football, dans un sens comme dans l’autre », a souligné le journaliste du Phocéen, pour qui le départ d’Amine Harit pour zéro euro en fin de saison ne fait plus aucun doute.

Ce sera aussi le cas d’éléments comme Geoffrey Kondogbia par exemple, mais voir Amine Harit partir au moment où il joue son meilleur football avec l’OM va tout de même faire tousser. Mais en confiant les clés du camion à des joueurs oubliés, c’est aussi le risque pris par les dirigeants marseillais. Pour le moment, sans évoquer la perte financière, c’est surtout le bénéfice sportif qui permet à Marseille de remonter au classement, et à Amine Harit de relancer sa carrière. Car s’il continue sur la lancée de son match face à Toulouse lors des prochains mois, nul doute qu’il ne manquera pas de sollicitations au mois de juin 2027.