PSG : Barcola pour 125 ME, il applaudit Liverpool

Le niveau affiché par Bradley Barcola commence à inquiéter à Liverpool, qui a dépensé 125 ME pour le faire venir du PSG. Mais le talent est bien là, et les Reds ne vont pas tarder à en profiter.

Toujours aussi discret à Liverpool, Bradley Barcola commence à soulever de réelles questions sur sa capacité à répondre aux attentes générées par le gros montant de son transfert. Pour le faire venir cet été, les Reds ont lâché 125 millions d’euros hors bonus, afin de s’offrir les services d’un double champion d’Europe avec le PSG, international français mis en évidence à la dernière Coupe du monde.

Barcola va faire progresser Liverpool

Mais en dehors d’un triplé dans la victoire spectaculaire contre LASK en Ligue des Champions, Bradley Barcola n’a pas vraiment d’influence positive sur le jeu de Liverpool. Son entraineur Andoni Iraola ne cesse de le défendre, mais cela commence à faire grincer des dents. Ses deux passes décisives lors des victoires contre Brentford et Brighton n’effacent par exemple pas sa prestation transparente contre Arsenal dans le choc perdu à Anfield.

Pour l’ancien de Liverpool Glen Johnson, qui s'est confié sur Pariurix, il est évident que le club d’Anfield a fait un très bon investissement, et va bientôt voir un Bradley Barcola décisif étant donné son talent. « Je ne pense pas que Barcola soit surcoté. Je pense qu’il est de classe mondiale. Je suis fan de lui depuis longtemps. Je trouve qu’il est exceptionnel. Il faut avoir du talent dans l’effectif pour que les joueurs puissent se livrer concurrence. J’espérais que Liverpool le recruterait auparavant. Les considérations financières, cela ne nous concerne pas. Nous, nous voulons simplement voir les meilleurs joueurs à Liverpool et voir comment le club peut parvenir à les faire venir », a livré l’ancien défenseur, persuadé que des joueurs comme Barcola vont aider à tirer l’effectif des Reds vers le haut.

Pour le moment, ce n’est pas le cas à Liverpool, où des joueurs sur lesquels Liverpool a beaucoup misé financièrement comme Alexander Isak, Florian Wirtz ou Bradley Barcola, ne permettent pas aux Reds de se mêler à la lutte pour le titre avec la cinquième place actuelle à déjà neuf points d’Arsenal.