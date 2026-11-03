Aller au contenu
PSG : Barcola pour 125 ME, il applaudit Liverpool

PSG : Barcola pour 125 ME, il applaudit Liverpool

PSG
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Le niveau affiché par Bradley Barcola commence à inquiéter à Liverpool, qui a dépensé 125 ME pour le faire venir du PSG. Mais le talent est bien là, et les Reds ne vont pas tarder à en profiter.
Toujours aussi discret à Liverpool, Bradley Barcola commence à soulever de réelles questions sur sa capacité à répondre aux attentes générées par le gros montant de son transfert. Pour le faire venir cet été, les Reds ont lâché 125 millions d’euros hors bonus, afin de s’offrir les services d’un double champion d’Europe avec le PSG, international français mis en évidence à la dernière Coupe du monde.

Barcola va faire progresser Liverpool

Mais en dehors d’un triplé dans la victoire spectaculaire contre LASK en Ligue des Champions, Bradley Barcola n’a pas vraiment d’influence positive sur le jeu de Liverpool. Son entraineur Andoni Iraola ne cesse de le défendre, mais cela commence à faire grincer des dents. Ses deux passes décisives lors des victoires contre Brentford et Brighton n’effacent par exemple pas sa prestation transparente contre Arsenal dans le choc perdu à Anfield.
Pour l’ancien de Liverpool Glen Johnson, qui s'est confié sur Pariurix, il est évident que le club d’Anfield a fait un très bon investissement, et va bientôt voir un Bradley Barcola décisif étant donné son talent. « Je ne pense pas que Barcola soit surcoté. Je pense qu’il est de classe mondiale. Je suis fan de lui depuis longtemps. Je trouve qu’il est exceptionnel. Il faut avoir du talent dans l’effectif pour que les joueurs puissent se livrer concurrence. J’espérais que Liverpool le recruterait auparavant. Les considérations financières, cela ne nous concerne pas. Nous, nous voulons simplement voir les meilleurs joueurs à Liverpool et voir comment le club peut parvenir à les faire venir », a livré l’ancien défenseur, persuadé que des joueurs comme Barcola vont aider à tirer l’effectif des Reds vers le haut.
Pour le moment, ce n’est pas le cas à Liverpool, où des joueurs sur lesquels Liverpool a beaucoup misé financièrement comme Alexander Isak, Florian Wirtz ou Bradley Barcola, ne permettent pas aux Reds de se mêler à la lutte pour le titre avec la cinquième place actuelle à déjà neuf points d’Arsenal.
Articles Recommandés
Lom Envoie Son Equipe B A Leverkusen
OM

L’OM envoie son équipe B à Leverkusen

Vente Du Fc Nantes La Dncg Na Pas Pu Dire Non
FC Nantes

Vente du FC Nantes : La DNCG n’a pas pu dire non

Droits Tv La Lfp Lance Officiellement Son Appel Doffres
TV

Droits TV : La LFP lance officiellement son appel d'offres

Om Il Explose Totalement Et Va Rapporter Zero Euro
OM

OM : Il explose totalement, et va rapporter zéro euro

Fil Info

L’OM envoie son équipe B à Leverkusen
Vente du FC Nantes : La DNCG n’a pas pu dire non
Droits TV : La LFP lance officiellement son appel d'offres
OM : Il explose totalement, et va rapporter zéro euro
Kroupi au PSG le 1er janvier, Luis Enrique dit oui
Coup de théâtre pour le futur entraineur de l’OL
EdF : La France maltraite Griezmann, il a honte
Genesio sort un plan anti-panique pour sauver l'OM
OL : Fonseca se barre, il interpelle Michele Kang

Derniers commentaires

Coup de théâtre pour le futur entraineur de l’OL

Avec les PSG, PFC, LOSC, ASM, Rennes et potentiellement l'OM qui vont tous prétendre à une place sur le podium, je signe pour une 4 ou 5ème place en sachant qu'on a encore réussi à dégraisser la MS.

Fonseca quitte l’OL pour le Portugal, le sale coup du PSG

Oui la situation économique est un facteur cependant la situation économique et le pouvoir d'achat est un souci dans toute l'Europe. Et puis comme vous le dites avec OlivierAtton il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en compte qui expliquent aussi l'état de la ligue 1. OlivierAtton a raison, la France n'est pas un pays de foot. Les petits stades n'expliquent pas le faible taux de remplissage. Au contraire. Quand l'équipe tourne il y a du public, mais quand c'est moyen, le stade se vide. Il n'y a pas en France une vraie adhésion à un club chez la plupart des gens. D'où les vagues fluctuantes de "supporters". On a connu ça, puis Lyon et maintenant Paris. En France on soutient plus volontiers l'équipe qui gagne. Peu ont véritablement un club de cœur. Suffit de voir l'imbécile bordelais qui soutient deux clubs sur ce site. Je suis d'accord sur le fait que la dncg a comme effet annexe l'effet "soldes" en cas de problème économique. Mais, et bien qu'on en pâtisse actuellement, je trouve ça plutôt bien que la dncg fasse ce boulot. Beaucoup moins l'absence d'uniformisation européenne. Déjà que la fiscalité est bien différente entre les pays... Bref, ça montre bien que tout mettre sur le dos du PSG ça relève plus de l'obsession que de l'analyse.

Coup de théâtre pour le futur entraineur de l’OL

en faite sergio il se fout de votre gueule mais d'une force il sait que vous allez reagir il peut mettre n'importe quoi (ce qu'il fait et vous reagissez)

Coup de théâtre pour le futur entraineur de l’OL

j'ai entendu une rumeur disant que Zidane pourrait quitter l'EDF pour venir entrainer l'OL🤣

OL : Fonseca se barre, il interpelle Michele Kang

Ils travaillent à son remplacement , plus important que de tenir les médias ou les consultants informés

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
209621211011
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
3Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1795221578
4Paris logo
Paris
17952216106
5Rennes logo
Rennes
16951320191
6Olympique Marseille logo
O. Marseille
15950420137
7Monaco logo
Monaco
15943212102
8Nice logo
Nice
14942313121
9Lens logo
Lens
13941416133
10Brest logo
Brest
12933316124
11Lorient logo
Lorient
12933378-1
12Toulouse logo
Toulouse
1092431213-1
13Strasbourg logo
Strasbourg
1093151719-2
14Auxerre logo
Auxerre
1093151323-10
15Angers SCO logo
Angers SCO
89225917-8
16Troyes logo
Troyes
89225716-9
17Le Mans logo
Le Mans
791441118-7
18Le Havre logo
Le Havre
29027920-11

Loading