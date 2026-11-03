Rennes éjecte deux flops du dernier mercato
Recrutés l’été dernier pour étoffer le secteur offensif du Stade Rennais, Issa Soumaré et Arnaud Nordin peinent à s’imposer. Un départ les concernant est déjà dans les tuyaux pour le mois de janvier.
L’été dernier, le Stade Rennais a tenté quelques paris à moindre coût pour renforcer son attaque. Boulaye Dia répond aux attentes, l’ancien Rémois ayant déjà inscrit 4 buts en Ligue 1 cette saison. Deux autres recrues estivales ne connaissent pas cette réussite. Issa Soumaré et Arnaud Nordin peinent à se faire une place dans le onze de départ de Franck Haise. L’ancien Havrais et l’ex-ailier de Mayence n’ont pas su saisir les quelques opportunités offertes par leur entraîneur et leur train est peut-être passé de façon définitive.
C’est en tout cas ce que croit savoir l’insider Jonthan35001, spécialisé sur le mercato du Stade Rennais, pour qui Nordin et Soumaré pourraient faire leurs valises en janvier prochain. « Recruter des ailiers cet été pour leurs notifier qu’ils pouvaient chercher une porte de sortie dès cet hiver, éternels recommencements » a publié le spécialiste du club breton avant de confirmer qu’il s’agissait de Nordin et de Soumaré, mais pas de Mayenda, lui aussi recruté l’été dernier par le nouveau directeur sportif Loïc Désiré.
Nordin et Soumaré déjà poussés dehors
Cinquième de Ligue 1, le Stade Rennais réalise un début de saison correct mais traîne quelques casseroles derrière lui après seulement 9 journées avec notamment les lourdes défaites contre Lyon (4-0), le Paris FC (4-3) et l’OGC Nice ce week-end (5-2). Face à des résultats aussi irréguliers, quelques ajustements seront probablement nécessaires lors du mercato hivernal et Nordin ainsi que Soumaré pourraient donc être les premiers à en payer le prix fort, six mois seulement après leur arrivée en Bretagne.
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Ligue 1
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