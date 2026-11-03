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L’OM envoie son équipe B à Leverkusen

L’OM envoie son équipe B à Leverkusen

OM
parGuillaume Conte
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L'OM n'incite pas vraiment à l'optimisme avant son déplacement européen à Leverkusen de ce jeudi. Bruno Genesio est plus tourné sur le match de Lens ce dimanche en Ligue 1.
De retour au premier plan en championnat avec quatre victoires de rang, l’OM peut se prendre au jeu et confirmer ce redressement par une belle performance au Bayer Leverkusen. L’idée de rester à zéro point en Europa League est tout de même très inquiétante pour un club qui veut éviter au moins le ridicule, et garder une chance d’accrocher les barrages. Il faudra pour cela commencer rapidement à aller chercher des points.
Ce sera difficile de le faire en Allemagne. Bruno Genesio n’a pas laissé beaucoup de doute sur ses intentions au moment de préparer le départ de ses troupes pour Leverkusen. « On fera ce qu'on a fait depuis le début de la saison sur la composition d'équipe. Ce sera le 4e match, le 3e à l'extérieur. On va affronter une très bonne équipe, une des meilleures de Bundesliga. On ira pour faire le meilleur match possible et prendre des points. Quoi qu'il arrive après ce match, il y aura encore beaucoup de points à prendre dans cette compétition », a livré l’entraineur marseillais.
Une tendance confirmée par le journal local La Marseillaise, pour qui le roulement va être impressionnant à Leverkusen. Quelques joueurs expérimentés à la relance, comme Angel Gomes ou Geoffrey Kondogbia, seront associés à plusieurs jeunes comme Tadjidine Mmadi, Nouhoum Kamissoko et Kelyanna Bezahaf. L’OM doit se dire que, même avec sa meilleure équipe, il risquerait de s’incliner et de se fatiguer face au Bayer, et devrait donc mettre les jeunes en avant sur cette rencontre. Quitte à concéder une quatrième défaite en quatre matchs de Coupe d’Europe.
En tout cas, les esprits sont déjà un peu tournés vers le match à Lens du dimanche 8 novembre, qui peut même permette avec des résultats favorables d’accrocher le podium au soir de la 10e journée de Ligue 1.

Europa League

05 novembre 2026 à 21:00
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Derniers commentaires

Coup de théâtre pour le futur entraineur de l’OL

en faite sergio il se fout de votre gueule mais d'une force il sait que vous allez reagir il peut mettre n'importe quoi (ce qu'il fait et vous reagissez)

Coup de théâtre pour le futur entraineur de l’OL

j'ai entendu une rumeur disant que Zidane pourrait quitter l'EDF pour venir entrainer l'OL🤣

OL : Fonseca se barre, il interpelle Michele Kang

Ils travaillent à son remplacement , plus important que de tenir les médias ou les consultants informés

Terrible nouvelle, Jesus de Miguel est mort

🤣🫵

Coup de théâtre pour le futur entraineur de l’OL

Vous vendez Fonseca en pleine saison pour prendre un entraineur qui prendra moins chère en salaire Sergio..... Tu le sais ca? TOUT LES LYONNAIS LE SAVENT!! Et toi tu crois que vous allez prendre Deschamps qui prends encore plus que Fonseca en salaire??? T'es vraiment un grand malade!!

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