Villarreal cartonne le PSG en Youth League
PSG•
Quelques heures avant le match de Ligue des Champions entre le PSG et Villarreal ce mardi soir, les deux équipes s'affrontaient en Youth League. Le match a largement tourné en faveur des Espagnols, lesquels se sont imposés 3-0 grâce à des buts de Traoré et un doublé de Rodrigues. En attendant les matchs de mercredi, le PSG est 7e de la phase de ligue en Youth League.
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Coup de théâtre pour le futur entraineur de l’OL
^^
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PSG PFC Rennes LOSC, et OL, le podium devrait se jouer entre ces 5 la L'OM n'a malheureusement pas de banc, parfois ça les perdras probablement, et ASM à un vrai coup de mou depuis plusieurs semaines, en lien avec la méforme de Brunner sûrement Attention a nice, qui produit de belles choses et beaucoup d'envie
OL : Fonseca se barre, il interpelle Michele Kang
Il a raison de partir avant de se faire renvoyer, bonne décision de sa part, dans ce milieu : il n'y a pas de place pour le de sentiment
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Ligue 1
Saison régulière
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|N
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|+/-
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|2
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|1
|3
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|1
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|4
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|4
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|18
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|0
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