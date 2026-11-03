Villarreal cartonne le PSG en Youth League

Quelques heures avant le match de Ligue des Champions entre le PSG et Villarreal ce mardi soir, les deux équipes s'affrontaient en Youth League. Le match a largement tourné en faveur des Espagnols, lesquels se sont imposés 3-0 grâce à des buts de Traoré et un doublé de Rodrigues. En attendant les matchs de mercredi, le PSG est 7e de la phase de ligue en Youth League.