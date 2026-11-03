Aller au contenu
Un hashtag empêche Estevao de signer au PSG

Un hashtag empêche Estevao de signer au PSG

PSG
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
L'avenir d'Estevao à Chelsea a pris un virage à 180 degrés ce week-end, avec son match plein réussi contre Manchester United. Désormais, les Blues n'envisagent plus de s'en séparer, et lui proposent un nouveau contrat.
Annoncé comme le joueur parfait pour remplacer Khvicha Kvaratskhelia cet hiver, Estevao ne devrait pas signer au PSG pour un prêt de six mois, comme cela avait été évoqué dans un premier temps. Le Brésilien avait tout du joueur capable d’avoir du temps de jeu, et de progresser sous la houlette de Luis Enrique. Mais surtout, son manque de temps de jeu en Premier League, où il n’avait jamais disputé plus de 9 minutes d’un match depuis le début de la saison, le rendait fou et l’obligeait à regarder ailleurs, au moins pour un prêt de six mois.

FreeEstevao, la mobilisation paye à Chelsea

Mais tout a changé le week-end dernier. Titulaire contre Manchester United, il a fait très mal aux Red Devils et a beaucoup apporté à son équipe, au point de disputer quasiment le match en entier. De quoi faire clairement évoluer son statut, et lui garantir plus de temps de jeu. Une preuve aussi que Xabi Alonso est à l’écoute du peuple londonien - et brésilien - qui s’était mobilisé dans la semaine précédent le match contre MU avec le hashtag #FreeEstêvão sur les réseaux sociaux, pour réclamer du temps de jeu en faveur du Brésilien.
C’est désormais le cas, et cela change tout. Pour le quotidien AS, non seulement l’idée d’un départ n’est plus de mise pour le mois de janvier. Mais en plus Chelsea discute désormais d’une prolongation de son contrat. Ce qui peut paraitre fou pour un joueur engagé jusqu’en 2033 avec les Blues. Mais plus que la durée, c’est bien son salaire qui pourrait être largement revu à la hausse pour calmer ses envies de départ.
Le PSG, qui flairait la bonne affaire et s’était positionné pour récupérer Estevao, va certainement devoir oublier cette piste, même si tout le monde suivra ses performances avec Chelsea dans les prochaines semaines, pour voir si son match contre Manchester United se reproduira à l’avenir. Mais selon le quotidien espagnol, la formation de Stamford Bridge compte sur l’ancien de Palmeiras à l’avenir, et envisage même d’en faire le visage numéro 1 du projet de Chelsea.
Articles Recommandés
Psg Pacho Ne Signera Pas Meme Si Le Barca Vend 10 Joueurs
PSG

PSG : Pacho ne signera pas « même si le Barça vend 10 joueurs »

Tv La Ligue 1 Sur Canal Et Beinsports Ca Discute
TV

TV : La Ligue 1 sur Canal+ et BeInSports, ça discute

Greenwood Deteste A Lom Les Revelations Tombent
OM

Greenwood détesté à l'OM, les révélations tombent

Lol Setouffe Devant Le Salaire De Thiago Motta
OL

L’OL s’étouffe devant le salaire de Thiago Motta

Fil Info

PSG : Pacho ne signera pas « même si le Barça vend 10 joueurs »
TV : La Ligue 1 sur Canal+ et BeInSports, ça discute
Greenwood détesté à l'OM, les révélations tombent
L’OL s’étouffe devant le salaire de Thiago Motta
Rennes éjecte deux flops du dernier mercato
OL : Accord trouvé, Fonseca quitte Lyon ce mardi
Villarreal cartonne le PSG en Youth League
Mort de Jesus de Miguel : La police ouvre une enquête, que risque Jesus Owono ?
L’OM envoie son équipe B à Leverkusen

Derniers commentaires

Coup de théâtre pour le futur entraineur de l’OL

^^

Coup de théâtre pour le futur entraineur de l’OL

PSG PFC Rennes LOSC, et OL, le podium devrait se jouer entre ces 5 la L'OM n'a malheureusement pas de banc, parfois ça les perdras probablement, et ASM à un vrai coup de mou depuis plusieurs semaines, en lien avec la méforme de Brunner sûrement Attention a nice, qui produit de belles choses et beaucoup d'envie

OL : Fonseca se barre, il interpelle Michele Kang

Il a raison de partir avant de se faire renvoyer, bonne décision de sa part, dans ce milieu : il n'y a pas de place pour le de sentiment

OL : Accord trouvé, Fonseca quitte Lyon ce mardi

Merci à lui pour le jeu produit par l'équipe et pour la victoire à Paris. Bonne chance pour la suite.

OL : Accord trouvé, Fonseca quitte Lyon ce mardi

Il a eu raison de partir de lui même, en janvier ou en mai il aurait viré par le club

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
209621211011
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
3Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1795221578
4Paris logo
Paris
17952216106
5Rennes logo
Rennes
16951320191
6Olympique Marseille logo
O. Marseille
15950420137
7Monaco logo
Monaco
15943212102
8Nice logo
Nice
14942313121
9Lens logo
Lens
13941416133
10Brest logo
Brest
12933316124
11Lorient logo
Lorient
12933378-1
12Toulouse logo
Toulouse
1092431213-1
13Strasbourg logo
Strasbourg
1093151719-2
14Auxerre logo
Auxerre
1093151323-10
15Angers SCO logo
Angers SCO
89225917-8
16Troyes logo
Troyes
89225716-9
17Le Mans logo
Le Mans
791441118-7
18Le Havre logo
Le Havre
29027920-11

Loading