Un hashtag empêche Estevao de signer au PSG

L'avenir d'Estevao à Chelsea a pris un virage à 180 degrés ce week-end, avec son match plein réussi contre Manchester United. Désormais, les Blues n'envisagent plus de s'en séparer, et lui proposent un nouveau contrat.

Annoncé comme le joueur parfait pour remplacer Khvicha Kvaratskhelia cet hiver, Estevao ne devrait pas signer au PSG pour un prêt de six mois, comme cela avait été évoqué dans un premier temps. Le Brésilien avait tout du joueur capable d’avoir du temps de jeu, et de progresser sous la houlette de Luis Enrique. Mais surtout, son manque de temps de jeu en Premier League, où il n’avait jamais disputé plus de 9 minutes d’un match depuis le début de la saison, le rendait fou et l’obligeait à regarder ailleurs, au moins pour un prêt de six mois.

FreeEstevao, la mobilisation paye à Chelsea

Mais tout a changé le week-end dernier. Titulaire contre Manchester United, il a fait très mal aux Red Devils et a beaucoup apporté à son équipe, au point de disputer quasiment le match en entier. De quoi faire clairement évoluer son statut, et lui garantir plus de temps de jeu. Une preuve aussi que Xabi Alonso est à l’écoute du peuple londonien - et brésilien - qui s’était mobilisé dans la semaine précédent le match contre MU avec le hashtag #FreeEstêvão sur les réseaux sociaux, pour réclamer du temps de jeu en faveur du Brésilien.

C’est désormais le cas, et cela change tout. Pour le quotidien AS, non seulement l’idée d’un départ n’est plus de mise pour le mois de janvier. Mais en plus Chelsea discute désormais d’une prolongation de son contrat. Ce qui peut paraitre fou pour un joueur engagé jusqu’en 2033 avec les Blues. Mais plus que la durée, c’est bien son salaire qui pourrait être largement revu à la hausse pour calmer ses envies de départ.

Le PSG, qui flairait la bonne affaire et s’était positionné pour récupérer Estevao, va certainement devoir oublier cette piste, même si tout le monde suivra ses performances avec Chelsea dans les prochaines semaines, pour voir si son match contre Manchester United se reproduira à l’avenir. Mais selon le quotidien espagnol, la formation de Stamford Bridge compte sur l’ancien de Palmeiras à l’avenir, et envisage même d’en faire le visage numéro 1 du projet de Chelsea.