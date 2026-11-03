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Vente du FC Nantes : La DNCG n’a pas pu dire non

Vente du FC Nantes : La DNCG n’a pas pu dire non

FC Nantes
parGuillaume Conte
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La vente du FC Nantes à Phenix Capital s'est transformé en un fiasco presque attendu. La DNCG attendait les repreneurs au tournant, mais le gendarme financier n'a pas eu besoin de frapper.
Rares sont les clubs français à ne pas être en vente si des acheteurs sérieux et fortunés frappent à la porte. Mais Waldemar Kita a récemment confié qu’il était lassé de la situation au sein du FC Nantes, et s’est mis à l’écoute en cas de belle offre. Une situation dont le groupement d’investisseurs Phénix Capital porté par Paulo Tavares a voulu profiter en se positionnant sur le rachat du club de Loire-Atlantique, obtenant même un accord de principe pour une vente à un montant très élevé.
Mais il a fallu ensuite entrer dans les détails d’un rachat du club, et c’est là que les choses se sont compliquées. Finalement, fin octobre, Waldemar Kita a mis fin aux négociations, signalant que les garanties bancaires demandées ne sont jamais arrivées, ce qui a totalement anéanti le projet de rachat, qui avait déjà du mal à être crédible.
L’étape suivante du rachat devait être le passage devant la DNCG pour vérifier la solidité des investisseurs, ce qui aurait été très compliqué. Mais cela n’a même pas été nécessaire. Une décision qui en dit long selon Anthony Walongwa, ancien joueur du FC Nantes désormais consultant pour Télé Nantes. « Je ne suis pas surpris. Il y a beaucoup de flou autour de tout ce qu’il se passe avec le FC Nantes. Le projet n’était pas clair. Il n’y a même pas eu de passage devant la DNCG, ce n’est pas anodin », a rappelé le défenseur congolais qui joue encore dans la région, du côté de Vertou, à 33 ans.
Le rachat du FC Nantes est donc de nouveau à ranger dans les tiroirs, et Waldemar Kita a toujours les commandes d’un club en grande difficulté, puisqu’il peine à se sortir du ventre-mou de Ligue 2, et voit déjà les candidats à la remontée en Ligue 1 prendre une grosse avance qui semble impossible à combler. Après 11 journées, les Canaris comptent 15 points de retard sur Montpellier, le 2e du classement.
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Derniers commentaires

Fonseca quitte l’OL pour le Portugal, le sale coup du PSG

Oui la situation économique est un facteur cependant la situation économique et le pouvoir d'achat est un souci dans toute l'Europe. Et puis comme vous le dites avec OlivierAtton il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en compte qui expliquent aussi l'état de la ligue 1. OlivierAtton a raison, la France n'est pas un pays de foot. Les petits stades n'expliquent pas le faible taux de remplissage. Au contraire. Quand l'équipe tourne il y a du public, mais quand c'est moyen, le stade se vide. Il n'y a pas en France une vraie adhésion à un club chez la plupart des gens. D'où les vagues fluctuantes de "supporters". On a connu ça, puis Lyon et maintenant Paris. En France on soutient plus volontiers l'équipe qui gagne. Peu ont véritablement un club de cœur. Suffit de voir l'imbécile bordelais qui soutient deux clubs sur ce site. Je suis d'accord sur le fait que la dncg a comme effet annexe l'effet "soldes" en cas de problème économique. Mais, et bien qu'on en pâtisse actuellement, je trouve ça plutôt bien que la dncg fasse ce boulot. Beaucoup moins l'absence d'uniformisation européenne. Déjà que la fiscalité est bien différente entre les pays... Bref, ça montre bien que tout mettre sur le dos du PSG ça relève plus de l'obsession que de l'analyse.

Coup de théâtre pour le futur entraineur de l’OL

en faite sergio il se fout de votre gueule mais d'une force il sait que vous allez reagir il peut mettre n'importe quoi (ce qu'il fait et vous reagissez)

Coup de théâtre pour le futur entraineur de l’OL

j'ai entendu une rumeur disant que Zidane pourrait quitter l'EDF pour venir entrainer l'OL🤣

OL : Fonseca se barre, il interpelle Michele Kang

Ils travaillent à son remplacement , plus important que de tenir les médias ou les consultants informés

Terrible nouvelle, Jesus de Miguel est mort

🤣🫵

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