Vente du FC Nantes : La DNCG n’a pas pu dire non

La vente du FC Nantes à Phenix Capital s'est transformé en un fiasco presque attendu. La DNCG attendait les repreneurs au tournant, mais le gendarme financier n'a pas eu besoin de frapper.

Rares sont les clubs français à ne pas être en vente si des acheteurs sérieux et fortunés frappent à la porte. Mais Waldemar Kita a récemment confié qu’il était lassé de la situation au sein du FC Nantes, et s’est mis à l’écoute en cas de belle offre. Une situation dont le groupement d’investisseurs Phénix Capital porté par Paulo Tavares a voulu profiter en se positionnant sur le rachat du club de Loire-Atlantique, obtenant même un accord de principe pour une vente à un montant très élevé.

Mais il a fallu ensuite entrer dans les détails d’un rachat du club, et c’est là que les choses se sont compliquées. Finalement, fin octobre, Waldemar Kita a mis fin aux négociations, signalant que les garanties bancaires demandées ne sont jamais arrivées, ce qui a totalement anéanti le projet de rachat, qui avait déjà du mal à être crédible.

L’étape suivante du rachat devait être le passage devant la DNCG pour vérifier la solidité des investisseurs, ce qui aurait été très compliqué. Mais cela n’a même pas été nécessaire. Une décision qui en dit long selon Anthony Walongwa, ancien joueur du FC Nantes désormais consultant pour Télé Nantes. « Je ne suis pas surpris. Il y a beaucoup de flou autour de tout ce qu’il se passe avec le FC Nantes. Le projet n’était pas clair. Il n’y a même pas eu de passage devant la DNCG, ce n’est pas anodin », a rappelé le défenseur congolais qui joue encore dans la région, du côté de Vertou, à 33 ans.