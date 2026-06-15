OL : Accord total, Julien Duranville arrive à Lyon

Le transfert de Julian Duranville s'est accéléré puisque Sky Sport Allemagne annonce que l'Olympique Lyonnais et le Borussia Dortmund ont trouvé un accord pour le transfert du joueur belge. Des détails du contrat sont même dévoilés.

Révélés la semaine passée par Patrick Berger, journaliste allemande de Sky Sport, l es contacts entre l'OL et le BVB au sujet de l'ailier belge se sont intensifiés ces dernières heures. Au point que Sky Sport annonce que les deux clubs ont finalisé un accord pour le transfert de Julien Duranville à Lyon moyennant 8,5 millions d'euros, bonus inclus, plus une clause de 20 % en cas de revente de l'ailier gauche de 20 ans. Sachant que Duranville a déjà négocié les termes de son futur contrat avec l'Olympique Lyonnais, ce dernier devrait rapidement débarquer dans la capitale des Gaules afin de signer avec son nouveau club. Si cette opération se boucle avant le passage de l'OL devant la DNCG, dont la date précise n'est pas connue, c'est que le dossier Afonso Moreira a probablement égalé avancé.

L'OL va vendre Moreira, l'arrivée de Duranville le confirme

Car la signature de Julien Duranville est totalement liée au départ du joueur portugais , révélation de l'Olympique Lyonnais la saison passée, et dont la vente au Bayer Leverkusen devrait permettre à Lyon de réaliser une plus-value supérieure à 30 millions d'euros. Ces dernières heures, on évoquait une offre proche de 40 millions d'euros de la part du club allemand, sachant que l'OL devra reverser 20% de la plue-value réalisée sur le transfert d'Afonso Moreira à Leverkusen au Sporting Lisbonne. En faisant signer Julien Duranville, l'OL tente un gros pari, car ce dernier sort de deux saisons compliquées, Dortmund l'ayant même prêté en Suisse, au FC Bâle, lors du dernier mercato d'hiver. Là encore, l'ailier belge n'a pas eu un temps de jeu énorme.

Fofana devrait rester à Lyon

Dans un premier temps, l'OL voulait faire signer Julien Duranville pour remplacer Malick Fofana affirme Hugo Guillemet. Mais Lyon a tout changé lorsqu'il a reçu cette offre colossale pour Afonso Moreira. Sauf énorme surprise, Fofana, qui avait refusé de partir l'an dernier à Everton, devrait donc rester à Lyon la saison prochaine. A moins que financièrement le club de Michele Kang reçoive une offre capable de tout faire basculer. En attend, Duranville est attendu dans les prochains jours dans la capitale des Gaules.