Julien Duranville arrive à Lyon
L'OL a un accord pour Duranville

OL : Accord total, Julien Duranville arrive à Lyon

OL15 juin , 19:30
parClaude Dautel
11
Ajouter comme source préférée sur Google
Le transfert de Julian Duranville s'est accéléré puisque Sky Sport Allemagne annonce que l'Olympique Lyonnais et le Borussia Dortmund ont trouvé un accord pour le transfert du joueur belge. Des détails du contrat sont même dévoilés.
Révélés la semaine passée par Patrick Berger, journaliste allemande de Sky Sport, les contacts entre l'OL et le BVB au sujet de l'ailier belge se sont intensifiés ces dernières heures. Au point que Sky Sport annonce que les deux clubs ont finalisé un accord pour le transfert de Julien Duranville à Lyon moyennant 8,5 millions d'euros, bonus inclus, plus une clause de 20 % en cas de revente de l'ailier gauche de 20 ans. Sachant que Duranville a déjà négocié les termes de son futur contrat avec l'Olympique Lyonnais, ce dernier devrait rapidement débarquer dans la capitale des Gaules afin de signer avec son nouveau club. Si cette opération se boucle avant le passage de l'OL devant la DNCG, dont la date précise n'est pas connue, c'est que le dossier Afonso Moreira a probablement égalé avancé.

L'OL va vendre Moreira, l'arrivée de Duranville le confirme

Car la signature de Julien Duranville est totalement liée au départ du joueur portugais, révélation de l'Olympique Lyonnais la saison passée, et dont la vente au Bayer Leverkusen devrait permettre à Lyon de réaliser une plus-value supérieure à 30 millions d'euros. Ces dernières heures, on évoquait une offre proche de 40 millions d'euros de la part du club allemand, sachant que l'OL devra reverser 20% de la plue-value réalisée sur le transfert d'Afonso Moreira à Leverkusen au Sporting Lisbonne. En faisant signer Julien Duranville, l'OL tente un gros pari, car ce dernier sort de deux saisons compliquées, Dortmund l'ayant même prêté en Suisse, au FC Bâle, lors du dernier mercato d'hiver. Là encore, l'ailier belge n'a pas eu un temps de jeu énorme.

Fofana devrait rester à Lyon

Dans un premier temps, l'OL voulait faire signer Julien Duranville pour remplacer Malick Fofana affirme Hugo Guillemet. Mais Lyon a tout changé lorsqu'il a reçu cette offre colossale pour Afonso Moreira. Sauf énorme surprise, Fofana, qui avait refusé de partir l'an dernier à Everton, devrait donc rester à Lyon la saison prochaine. A moins que financièrement le club de Michele Kang reçoive une offre capable de tout faire basculer. En attend, Duranville est attendu dans les prochains jours dans la capitale des Gaules.

Lire aussi

L'OL monte à 40 ME pour Afonso MoreiraL'OL monte à 40 ME pour Afonso Moreira
L'OL tient son premier renfort du mercato, c'est un coup parfaitL'OL tient son premier renfort du mercato, c'est un coup parfait
Articles Recommandés
ICONSPORT_368343_0151
Mondial 2026

L’Arabie Saoudite ouvre le score face à l’Uruguay (vidéo)

Coupe du Monde 2026
Mondial 2026

CdM 2026 : Programme TV et résultats de la Coupe du Monde 2026

ahr0cdovl3jtyi5yzxv0zxjzlmnvbs9ybwqvcnnzl2nvbnrlbnqvdgfnonjldxrlcnmuy29tldiwmjy6bmv3c21sx0xztlhnuevnnuuxvzu6ms90ywc6cmv1dgvycy5jb20smjaynjpiaw5hcnlftflowe1qru01rtfxns1gsuxfrelnqudf
Mondial 2026

Mondial 2026 : Le Sénégal se voit battre la France sans surprise

ICONSPORT 368331 0001
Mondial 2026

Mondial 2026 : Un nul face au Cap Vert, le doute n'existe pas en Espagne

Fil Info

16 juin , 1:05
L’Arabie Saoudite ouvre le score face à l’Uruguay (vidéo)
16 juin , 00:12
CdM 2026 : Programme TV et résultats de la Coupe du Monde 2026
16 juin , 00:00
Mondial 2026 : Le Sénégal se voit battre la France sans surprise
15 juin , 23:20
Mondial 2026 : Un nul face au Cap Vert, le doute n'existe pas en Espagne
15 juin , 23:10
Mondial 2026 : Arabie Saoudite - Uruguay : les compos (00h00 sur BeIN 1 et M6)
15 juin , 23:00
Mondial 2026 : La Belgique commence par un nul
15 juin , 23:00
Olivier Pantaloni bientôt officialisé par l'OGC Nice
15 juin , 22:40
La Tunisie s'embrouille, Lamouchi finalement sauvé ?
15 juin , 22:20
Strasbourg s'offre un jeune prodige polonais

Derniers commentaires

La Tunisie s'embrouille, Lamouchi finalement sauvé ?

Il parle d'Hervé Renard. Mais bon... j'espère que la Fédé Tunisienne ne fera pas la connerie de remplacer l'actuel sélectionneur en pleine Coupe du Monde.

La Tunisie s'embrouille, Lamouchi finalement sauvé ?

Beye est bientôt libre et ca serait bien pour lui la Tunisie

La Tunisie s'embrouille, Lamouchi finalement sauvé ?

Bien sûr... qu'il faut laisser le sélectionneur en place continuer son boulot. Le changer en pleine Coupe du Monde... ce serait une énorme catastrophe pour le Football Tunisien.

OL : Fofana quitte Lyon, l'OM est dans le coup

Mais city ils sont passé par la et ca se refuse pas au yeux de cherki, un salaire triplé, une commission pour son agent triplé, et cherki quand il a vue ca il a vite demandé un bon de sortie

L'OL tient son premier renfort du mercato, c'est un coup parfait

Ouhh le Lyonnais....dur d'être VERT de rage ?! Et désolé de pas connaître ce type....Mais dis moi, tu n'as pas sorti ce meme commentaire à ce lyonnais qui ne le connaît pas non plus...trou du cul

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading