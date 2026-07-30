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L'OL a raté sa préparation, il met la pression sur Fonseca

OL30 juil. , 22:40
parAlexis Rose
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Lourdement défait par le Bétis Séville mercredi lors de son dernier match de préparation, l’Olympique Lyonnais inquiète grandement les suiveurs, à l’image d’Elton Mokolo.
L’OL n’aura pas le temps de monter en pression durant l’été, puisque dans moins d’une semaine, le club rhodanien jouera une grande partie de sa saison face au Sparta Prague lors du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Une double confrontation, entre le 4 et le 11 août prochains, que les Gones n’auront pas le droit de rater s’ils veulent retrouver les joies de la C1. Sauf qu’après une campagne de match amicaux loupée, avec notamment des défaites contre la Slavia Prague (0-2) et dernièrement face au Betis Séville (0-4), Lyon ne semble pas dans une bonne forme pour performer au plus haut niveau européen. De quoi inquiéter Elton Mokolo, pour qui Paulo Fonseca va devoir rapidement trouver les clés afin de créer un collectif solide et plus séduisant.

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« C’est inquiétant dans la perspective de la Ligue des Champions… »

« J'ai un constat plus sévère sur ce que fait l’OL depuis le début d'année 2026. C'est poussif en termes de résultats mais surtout dans le jeu. Lyon a terminé à la quatrième place du championnat, mais ça a été difficile. Le visage de Paulo Fonseca va être de plus en plus important à Lyon. Cette équipe va devoir être réinventée tactiquement. Car il y a des chantiers fondamentaux. Le rôle de Tolisso devra être différent, il sera davantage au milieu. Morton, je ne suis pas convaincu dans son nouveau rôle. Face au Betis, l’OL s’est fait tourner par une équipe qui a deux semaines de préparation en moins. Donc c’est inquiétant au niveau athlétique.
Le standard technique a été décevant aussi, notamment pour toucher la ligne d’attaque. Défensivement, Lyon était trop exposé. Il y a des gars qui sont sur la scène du crime comme Maitland-Niles, Mata… Ce n’est pas possible de prendre des buts comme ça. Et la ligne d’attaque est très expérimentale. Donc c’est inquiétant dans la perspective de la Ligue des Champions… », a lancé, dans l’After Foot, le consultant de RMC, qui semble négatif pour l’avenir de l’OL en Ligue des Champions, même si Fonseca pourra compter sur sa dernière recrue Loïs Openda.
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