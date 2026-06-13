L'OL reçoit une offre à 32ME et pousse Moreira à Leverkusen !

Étant obligé de vendre des jours pour se présenter sereinement devant la DCNG, l'OL a reçu ce week-end une offre très conséquente pour Afonso Moreira. Lyon est prêt à dire oui, mais le joueur portugais souhaite rester à l'OL.

Cette fois, l'Olympique Lyonnais est entré dans le vif du sujet concernant son marché estival des transferts. Et c'est d'Allemagne qu'est venu le premier acte du mercato . En effet, Hugo Guillemet confirme que le Bayer Leverkusen a transmis une offre de 32 millions d'euros aux dirigeants lyonnais afin d'aboutir au transfert d'Afonso Moreira, lequel était arrivé l'été dernier à l'OL pour 2 millions d'euros. La plus-value possible dans ce dossier est colossale pour le club de Michele Kang, et cela serait évidemment une vente probable décisive pour Lyon avant de passer dans les prochaines semaines devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG).

L'OL est prêt à dire oui

Révélation de la saison lyonnaise, son match contre le PSG au Parc des Princes, ayant eu un grand retentissement, Afonso Moreira est désormais lié jusqu'en 2030 avec l'OL, mais le journaliste de L'Equipe confirme que même si cela n'était pas son plan initial, les dirigeants lyonnais sont prêts à accepter cette proposition du Bayer Leverkusen. Cependant, du côté du joueur portugais de 21 ans, on n'est pas du tout convaincu encore par cette offre pour rejoindre le club de Bundesliga. Mais Lyon espère que Leverkusen fera un petit effort supplémentaire afin que tout le monde y trouve son compte. Comme le rappelle Hugo Guillemet, dans cette opération, l'OL devra tout de même reverser 20 % du montant de la plus-value au Sporting Portugal.

Ce dossier n'est pas loin de ressembler à celui qui concernait Malick Fofana l'an dernier. Everton avait proposé 36 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais pour l'international belge, mais si l'OL avait donné son feu vert, le joueur avait, lui, refusé de rejoindre l'autre club de Liverpool. Finalement, malgré des négociations intenses, c'est Georges Mikautadze qui était parti à Villarreal en toute fin de mercato. Cette fois, Lyon a moins de marge, puisque le passage devant la DNCG aura lieu avant le 1er juillet, l'OL a l'obligation de tenir ses engagements financiers. Autrement dit, Afonso Moreira risque de devoir ranger son casier et partir vers le Bayer Leverkusen, ce qui permettra à Lyon d'aborder sereinement le rendez-vous avec le gendarme financier du football français.