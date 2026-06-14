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L'OL monte à 40 ME pour Afonso Moreira

OL14 juin , 22:30
parGuillaume Conte
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L'OL a reconnu qu'Afonso Moreira devrait être le départ principal de ce début de mercato. Mais le club rhodanien a de grosses exigences.
Auteur d’une saison aussi remarquable qu’inattendue, Afonso Moreira a totalement fait oublier Malick Fofana. Positionné sur l’aile gauche de l’attaque lyonnaise, il a largement justifié l’investissement de 2 millions d’euros effectué l’été précédent pour le faire venir de l’équipe B du Sporting Portugal. Mais le Portugais a peut-être même frappé trop fort, si bien qu’une offre impossible à refuser risque de forcer l’OL à le vendre.

L'OL exige une grosse somme et dit pourquoi

Il est en effet question de 32 millions d’euros de la part du Bayer Leverkusen pour faire signer Moreira cet été. A ce prix-là, Lyon sera vendeur sans aucun doute, d’autant que cela pourrait représenter la rentrée d’argent nécessaire pour passer le cap de la DNCG.
Mais comme l’explique Kicker ce dimanche, si les contacts sont avérés et que la somme devrait être suffisante, il faut que cela se concrétise. Cela devrait être le cas la semaine prochaine, mais à l’heure actuelle, Leverkusen n’a effectué aucune offre écrite à l’OL, et a simplement discuté d’un contour de son contrat avec le joueur portugais. C’est surtout l’entraineur, Carles Martinez Novell, qui a pu échanger avec lui après l’avoir observé de près quand il était en place à Toulouse.
Mais selon le magazine allemand, il n’y a aucune inquiétude à avoir, le Bayer va bien faire sa première offre en ce début de semaine prochaine. Il reste à savoir ce sera pour quel montant, alors qu’il est évoqué une proposition dépassant les 30 millions d’euros, bonus compris. Et selon Kicker, l’OL avait au départ fait savoir qu’un montant de 40 millions d’euros était nécessaire pour laisser partir Afonso Moreira, même si cela montera difficilement à ce niveau en cas de transfert. Mais l’OL avait justifié cette demande élevée par le fait que le Sporting va toucher 20 % de la plus-value, soit quasiment 20 % du transfert dans cette affaire.
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Derniers commentaires

L'Uruguay interdit d'entrer aux Etats-Unis à 24h de son match

j'attends avec impatience la réaction de Bielsa.

L’OL fait une croix sur 25 millions d’euros

Il c est plutôt pas encaissé, si c'était en pl ça va être quoi alors ?

L’OL fait une croix sur 25 millions d’euros

euh t as vu ce qu'il prend? tu crois que sa blessure c'est un pn musculaire? il se fait literralement decouper 3 matchs d'affilés a moment a force ben oui la cheville flanche ... surtout que le strasbourgeois tacle par derriere et prendre la cheville en sandwich ... et ne prend que 3 matchs contre une saison blanche pour fofana .. si tu protege pas les joueurs forcement ils deviennent fragile ...

Greenwood à la Roma, l’OM humilié avec 18 millions d'euros

Aulas il aurait mis a 100 M parce que le marché des transferts a beaucoup augmenté, l inflation augmente tu est au courant ou pas ? On dirait que tu a pas l air de comprendre, aujourd'hui un lacazette il aurait coûté entre 80 a 100 M

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