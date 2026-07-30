130ME pour Diomandé, le PSG fait une nouvelle offre

Le PSG a publié un communiqué lundi en annonçant qu'il renonçait à la signature de Yan Diomandé, estimant que l'aspect financier avait pris le dessus sur le sportif. La presse italienne affirme que mercredi, Paris a fait une nouvelle offre à Leipzig.

Corriere dello Sport et On pensait le dossier Diomandé totalement refermé du côté des doubles champions d'Europe, le Paris Saint-Germain laissant au Real Madrid le soin de recruter l'attaquant international ivoirien de Leipzig. Tandis que Yan Diomandé continue à s'entraîner avec le club allemand, les Merengue veulent rapidement boucler l'affaire. Sauf qu'Andrea Losapio, journaliste pour leet Tutto Mercato , affirme que, contrairement à ce qu'il avait indiqué dans son communiqué de lundi, le Paris Saint-Germain est revenu à la charge dans cette opération. De plus, notre confrère affirme que les champions d'Europe ne sont pas revenus les mains vides à la table des négociations, puisque le PSG aurait fait une nouvelle offre largement revue à la hausse.

Le PSG tente un dernier coup pour éloigner Madrid

En effet, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos ont mis le paquet pour s'attacher les services de Yan Diomandé. « Le Paris Saint-Germain a contacté les Allemands mercredi et a proposé 130 millions d'euros, soit 10 millions de plus que le club espagnol. Cela pose évidemment un problème pour Madrid, car le Real Madrid doit désormais s'aligner sur l'offre parisienne, ce qu'il n'a aucune intention de faire, du moins pour le moment », affirme Andrea Losepio, qui affirme que du côté de l'attaquant international ivoirien, on est désormais plutôt tenté par l'offre du Real Madrid. Et cela même si Yan Diomandé avait donné son accord au PSG il y a plusieurs semaines.

Forcément, le RB Leipzig est le témoin heureux de cette surenchère, le club allemand attendant de savoir ce que Florentino Perez va faire après cet appel, supposé, du Paris Saint-Germain. En attendant, les jours passent et l'avenir de Yan Diomandé est encore flou, sa signature annoncée comme imminente au Real Madrid n'ayant pas encore réellement avancée.