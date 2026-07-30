Mora

Pas convaincu par Rodrigo Mora, le PSG lâche l’affaire

PSG30 juil. , 22:00
parAlexis Rose
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Cible de longue date du PSG, Rodrigo Mora a bien été approché par la direction parisienne durant ce mercato, mais le jeune attaquant portugais ne viendra pas dans la capitale française cet été.
C’est la fin d’un dossier qui a duré plusieurs mois du côté du club de la capitale française. Cela fait plus d’un an que Luis Campos avait coché le nom de Rodrigo Mora pour renforcer le secteur offensif du Paris Saint-Germain. Mais selon les dernières informations de Foot Mercato, le joueur de 19 ans ne viendra pas à Paris durant ce marché des transferts estival. En effet, si « un rendez-vous a eu lieu il y a une dizaine de jours avec Jorge Mendes », le club parisien « a décidé de ne pas aller plus loin avec le milieu offensif de 19 ans ».

Le PSG lâche Rodrigo Mora

Un résultat plutôt logique, sachant que le grand espoir de Porto sort d’une saison compliquée. Auteur de 5 buts et 2 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues, Rodrigo Mora n’a pas vraiment passé un cap alors qu’il devait confirmer son excellente première saison au plus haut niveau avec son club formateur. Encore trop tendre pour renforcer l’effectif d’un club double vainqueur de la Ligue des Champions, Mora reste pisté par d’autres grands clubs européens.

Les grands clubs européens restent à l’affût

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Mico : il ne s'agit pas d'une démission d'Infantino, mais dans l'optique de l'élection pour la présidence de la FIFA en 2027 pour laquelle Infantino est actuellement seul candidat. Nasser n'est pas intéressé par le poste, mais si jamais il se présente et qu'il est élu, il est clair qu'il doit quitter ses autres fonctions.

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Saammm : C'est sergio lui-même qui met son Facebook sur le site dans ses commentaires, il l'a fait plusieurs fois.

EdF : Zidane avoue avoir refusé des dizaines d’offres pour la France

L’argument des barcelonais ça .

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C'est un cas,certe... Mais à ta place j'arrêterai de divulguer des infos privé sur lui... Ça risque de te coûté cher

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Il est évident qu'Infantino doit revenir sur la décision. Il prend en otage non seulement la nations du football et la compétition. Il est évident que Nasser ne doit être le futur candidat à la FIFA si Infantino démissionnait. Il a trop de casquettes et ce n'est pas bon pour le football.

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