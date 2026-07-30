Pas convaincu par Rodrigo Mora, le PSG lâche l’affaire

Cible de longue date du PSG, Rodrigo Mora a bien été approché par la direction parisienne durant ce mercato, mais le jeune attaquant portugais ne viendra pas dans la capitale française cet été.

« un rendez-vous a eu lieu il y a une dizaine de jours avec Jorge Mendes », le club parisien « a décidé de ne pas aller plus loin avec le milieu offensif de 19 ans ». C’est la fin d’un dossier qui a duré plusieurs mois du côté du club de la capitale française. Cela fait plus d’un an que Luis Campos avait coché le nom de Rodrigo Mora pour renforcer le secteur offensif du Paris Saint-Germain . Mais selon les dernières informations de Foot Mercato , le joueur de 19 ans ne viendra pas à Paris durant ce marché des transferts estival. En effet, si, le club parisien

Le PSG lâche Rodrigo Mora

Un résultat plutôt logique, sachant que le grand espoir de Porto sort d’une saison compliquée. Auteur de 5 buts et 2 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues, Rodrigo Mora n’a pas vraiment passé un cap alors qu’il devait confirmer son excellente première saison au plus haut niveau avec son club formateur. Encore trop tendre pour renforcer l’effectif d’un club double vainqueur de la Ligue des Champions, Mora reste pisté par d’autres grands clubs européens.

Les grands clubs européens restent à l’affût

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Ces derniers mois, le FC Barcelone, le Real Madrid, Newcastle, Liverpool ou Manchester City ont suivi l’évolution du vainqueur de la Ligue des Nations 2025 avec le Portugal. Mais alors qu’il dispose d’un contrat jusqu’en 2030 avec Porto, le jeune milieu offensif aurait tout intérêt à rester dans un environnement qu’il connaît bien pour progresser et retrouver son meilleur niveau avant de pourquoi pas frapper à nouveau à la porte du PSG dans un an.