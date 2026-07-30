OM : Guillaume Restes est trop cher pour Marseille

OM : Guillaume Restes est trop cher pour Marseille

OM30 juil. , 20:30
parClaude Dautel
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Geronimo Rulli et Jeffrey de Lang étant sur le départ, l'Olympique de Marseille cherche un nouveau gardien de but. Les deux pistes de l'OM, Marcin Bulka et surtout Guillaume Restes sont trop coûteuses pour le club phocéen.
Mis sous pression par Manchester City, qui en accord avec Geronimo Rulli, a lancé des négociations avec l'OM, les dirigeants phocéens doivent désormais trouver un gardien de but titulaire. D'autant que dans le même temps, Jeffrey De Lange est également sur le départ, ce dernier étant proche de signer avec Twente. Pour Grégory Lorenzi, il va donc falloir se montrer réactif pour compenser un éventuel accord rapide avec les Cityzens. Et c'est pour cela que le directeur sportif de l'Olympique de Marseille a ouvert deux dossiers sur ce poste de gardien. La première piste mène vers Marcin Bulka, l'ancien portier du PSG et de Nice, qui évolue désormais en Arabie saoudite. Cependant, ce dernier empoche 5 millions d'euros par saison. Et même s'il souhaite revenir en Europe, le salaire proposé par l'OM n'est pas du tout au niveau attendu.

L'OM se heurte à la réalité

Exit donc Marcin Bulka. L'Olympique de Marseille pense également à Guillaume Restes, L'Equipe confirmant l'information de FootMercato. Cependant, là encore l'OM se heurte à la réalité, ses finances ne lui permettent pas réellement de faire l'effort financier attendu par Toulouse pour laisser partir son gardien de but. Le quotidien sportif précise que le TFC réclame 15 millions d'euros pour Guillaume Restes. Il ajoute que les dirigeants toulousains ont fait comprendre à leurs homologues de l'Olympique de Marseille qu'il ne fallait pas se lancer dans des négociations sans fin. En effet, le prix exigé est ferme et définitif. De quoi remettre à plus tard la signature éventuelle du vice-champion olympique.
Pour l'instant, Grégory Lorenzi doit donc tenter de trouver d'autres solutions, la chance de l'OM étant que cette année le championnat de France reprend un peu plus tard. De quoi laisser un peu de temps pour dénicher la perle rare, ou bien obtenir un accord avec l'un des deux gardiens déjà supervisés.

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