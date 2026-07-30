C’est confirmé, Todibo est d'accord pour rejoindre l'OM

C’est confirmé, Todibo est d'accord pour rejoindre l'OM

OM30 juil. , 21:30
parAlexis Rose
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Pisté par l’Olympique de Marseille durant ce mercato d’été, Jean-Clair Todibo est d’accord pour rejoindre le club phocéen… à condition que son club de West Ham trouve un terrain d’entente avec l’OM.
L'exode est loin d’être terminé du côté du club olympien. Après s’être séparé de certains cadres, comme Mason Greenwood ou Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM pourrait subir de nouveaux départs, en défense cette fois. Si Benjamin Pavard a été renvoyé à l’Inter Milan, Marseille pourrait également perdre Facundo Medina, l’international argentin étant pisté par le Bayer Leverkusen, mais aussi Leonardo Balerdi ou Nayef Aguerd. Histoire d’amortir le choc, Grégory Lorenzi va vite devoir faire venir au moins un défenseur central en urgence pour lancer la saison de Ligue 1 fin août de manière la plus sereine possible. Et l’heureux élu pourrait bien être Jean-Clair Todibo.

Todibo veut rejoindre l’OM

En tout cas, le défenseur central français a très envie de jouer au Vélodrome sous le maillot de l’OM. C’est ce que confirme Nordine L’Instant N. « Je peux vous confirmer que Jean-Clair Todibo s’est mis d’accord avec l’OM. Le défenseur central de West Ham veut rejoindre le club phocéen. Les clubs doivent désormais s’entendre sur le montant et sur la forme du mouvement. Hier @NicoSchira évoquait un contrat jusqu’en 2031 », explique le journaliste marseillais sur les réseaux sociaux.

Marseille négocie un prêt avec West Ham

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Une vraie bonne nouvelle pour Marseille, qui se voyait mal devancer la concurrence du Milan AC ou de Naples dans ce dossier sans l’aide du défenseur passé par le Barça. Mais si le joueur de 26 ans a vraiment envie de rejoindre l’OM durant ce mercato, il va faire tout son possible pour que son club de West Ham s’entende avec Marseille pour un deal gagnant-gagnant. Ces dernières heures, le média italien Tuttomercatoweb évoquait des négociations autour d’un prêt payant de 5 millions d’euros assorti d’une option d’achat de plus de 20 ME. Reste maintenant à savoir si avec la volonté affichée de l’ancien Niçois, l’OM arrivera à faire craquer les Hammers.
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Mico : il ne s'agit pas d'une démission d'Infantino, mais dans l'optique de l'élection pour la présidence de la FIFA en 2027 pour laquelle Infantino est actuellement seul candidat. Nasser n'est pas intéressé par le poste, mais si jamais il se présente et qu'il est élu, il est clair qu'il doit quitter ses autres fonctions.

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Saammm : C'est sergio lui-même qui met son Facebook sur le site dans ses commentaires, il l'a fait plusieurs fois.

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L’argument des barcelonais ça .

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C'est un cas,certe... Mais à ta place j'arrêterai de divulguer des infos privé sur lui... Ça risque de te coûté cher

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Il est évident qu'Infantino doit revenir sur la décision. Il prend en otage non seulement la nations du football et la compétition. Il est évident que Nasser ne doit être le futur candidat à la FIFA si Infantino démissionnait. Il a trop de casquettes et ce n'est pas bon pour le football.

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