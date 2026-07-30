C’est confirmé, Todibo est d'accord pour rejoindre l'OM

Pisté par l’Olympique de Marseille durant ce mercato d’été, Jean-Clair Todibo est d’accord pour rejoindre le club phocéen… à condition que son club de West Ham trouve un terrain d’entente avec l’OM.

L'exode est loin d’être terminé du côté du club olympien. Après s’être séparé de certains cadres, comme Mason Greenwood ou Pierre-Emerick Aubameyang, l’ OM pourrait subir de nouveaux départs, en défense cette fois. Si Benjamin Pavard a été renvoyé à l’Inter Milan, Marseille pourrait également perdre Facundo Medina, l’international argentin étant pisté par le Bayer Leverkusen, mais aussi Leonardo Balerdi ou Nayef Aguerd. Histoire d’amortir le choc, Grégory Lorenzi va vite devoir faire venir au moins un défenseur central en urgence pour lancer la saison de Ligue 1 fin août de manière la plus sereine possible. Et l’heureux élu pourrait bien être Jean-Clair Todibo.

Todibo veut rejoindre l’OM

En tout cas, le défenseur central français a très envie de jouer au Vélodrome sous le maillot de l’OM. C’est ce que confirme Nordine L’Instant N. « Je peux vous confirmer que Jean-Clair Todibo s’est mis d’accord avec l’OM. Le défenseur central de West Ham veut rejoindre le club phocéen. Les clubs doivent désormais s’entendre sur le montant et sur la forme du mouvement. Hier @NicoSchira évoquait un contrat jusqu’en 2031 », explique le journaliste marseillais sur les réseaux sociaux.

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