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Après l’UEFA, la Concacaf s'en prend aussi à la FIFA

Mondial 202630 juil. , 22:20
parAlexis Rose
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Quelques heures après la menace de boycott de l'UEFA, la Concacaf a elle aussi rejeté en bloc le projet de la FIFA d’ouvrir la Coupe du Monde à des investisseurs privés.
Gianni Infantino n’a plus beaucoup de soutien. Il faut dire qu’avec son projet FIFA Forward Enterprise, qui prévoit de créer une société commerciale ouverte à des investisseurs minoritaires privés pour gérer les droits liés à la Coupe du Monde, le président de la FIFA s’est mis tout le monde à dos. Puisque dans la foulée de l’UEFA, qui a évoqué un potentiel boycott du prochain Mondial, la Concacaf a elle aussi annoncé son « rejet » du projet porté par le président de la FIFA.

La Concacaf rejette aussi le projet de la FIFA

Lors d’une réunion exceptionnelle, la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes explique, dans un communiqué, que ses « membres ont exprimé de vives inquiétudes quant à l'absence de procédure régulière entourant cette proposition, au délai artificiellement court imposé et à l'absence de tout examen ou approbation par les instances de gouvernance compétentes de la FIFA ».
Présidée par le Canadien Victor Montagliani, l’instance fondée en 1961 reste ouverte au dialogue avec la FIFA, en précisant toutefois que « l'avenir du football - et son plus grand atout - doit rester entre les mains de notre famille du football ».

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Derniers commentaires

L'Europe pousse Al-Khelaifi pour virer Infantino de la FIFA

Mico : il ne s'agit pas d'une démission d'Infantino, mais dans l'optique de l'élection pour la présidence de la FIFA en 2027 pour laquelle Infantino est actuellement seul candidat. Nasser n'est pas intéressé par le poste, mais si jamais il se présente et qu'il est élu, il est clair qu'il doit quitter ses autres fonctions.

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Saammm : C'est sergio lui-même qui met son Facebook sur le site dans ses commentaires, il l'a fait plusieurs fois.

EdF : Zidane avoue avoir refusé des dizaines d’offres pour la France

L’argument des barcelonais ça .

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C'est un cas,certe... Mais à ta place j'arrêterai de divulguer des infos privé sur lui... Ça risque de te coûté cher

L'Europe pousse Al-Khelaifi pour virer Infantino de la FIFA

Il est évident qu'Infantino doit revenir sur la décision. Il prend en otage non seulement la nations du football et la compétition. Il est évident que Nasser ne doit être le futur candidat à la FIFA si Infantino démissionnait. Il a trop de casquettes et ce n'est pas bon pour le football.

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