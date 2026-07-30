Après l’UEFA, la Concacaf s'en prend aussi à la FIFA

Quelques heures après la menace de boycott de l'UEFA, la Concacaf a elle aussi rejeté en bloc le projet de la FIFA d’ouvrir la Coupe du Monde à des investisseurs privés.

« rejet » du projet porté par le président de la FIFA. Gianni Infantino n’a plus beaucoup de soutien. Il faut dire qu’avec son projet FIFA Forward Enterprise, qui prévoit de créer une société commerciale ouverte à des investisseurs minoritaires privés pour gérer les droits liés à la Coupe du Monde , le président de la FIFA s’est mis tout le monde à dos. Puisque dans la foulée de l’UEFA, qui a évoqué un potentiel boycott du prochain Mondial, la Concacaf a elle aussi annoncé sondu projet porté par le président de la FIFA.

La Concacaf rejette aussi le projet de la FIFA

« membres ont exprimé de vives inquiétudes quant à l'absence de procédure régulière entourant cette proposition, au délai artificiellement court imposé et à l'absence de tout examen ou approbation par les instances de gouvernance compétentes de la FIFA ». Lors d’une réunion exceptionnelle, la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes explique, dans un communiqué , que ses

Présidée par le Canadien Victor Montagliani, l’instance fondée en 1961 reste ouverte au dialogue avec la FIFA, en précisant toutefois que « l'avenir du football - et son plus grand atout - doit rester entre les mains de notre famille du football ».