Officiel : John Stones débarque à l’Inter Milan

Mico : il ne s'agit pas d'une démission d'Infantino, mais dans l'optique de l'élection pour la présidence de la FIFA en 2027 pour laquelle Infantino est actuellement seul candidat. Nasser n'est pas intéressé par le poste, mais si jamais il se présente et qu'il est élu, il est clair qu'il doit quitter ses autres fonctions.
Saammm : C'est sergio lui-même qui met son Facebook sur le site dans ses commentaires, il l'a fait plusieurs fois.
L’argument des barcelonais ça .
C'est un cas,certe... Mais à ta place j'arrêterai de divulguer des infos privé sur lui... Ça risque de te coûté cher
Il est évident qu'Infantino doit revenir sur la décision. Il prend en otage non seulement la nations du football et la compétition. Il est évident que Nasser ne doit être le futur candidat à la FIFA si Infantino démissionnait. Il a trop de casquettes et ce n'est pas bon pour le football.
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