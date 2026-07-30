Officiel : John Stones débarque à l’Inter Milan

L'Europe pousse Al-Khelaifi pour virer Infantino de la FIFA

Mico : il ne s'agit pas d'une démission d'Infantino, mais dans l'optique de l'élection pour la présidence de la FIFA en 2027 pour laquelle Infantino est actuellement seul candidat. Nasser n'est pas intéressé par le poste, mais si jamais il se présente et qu'il est élu, il est clair qu'il doit quitter ses autres fonctions.