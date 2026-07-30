Bentaleb prolonge à Lille jusqu'en 2028

Pelao : J'ai reçu la notification que ta réponse de 00h13 m'est adressée.😊 https://uploads.disquscdn.com/images/bb5da93cfe61c3a277c7597d9d2ec33304e2cdb2f3b5ab0feff95c4e7029de41.png
Voilà ... AULAS DOIT SE PRÉSENTER 😂😂😂😂😂
incroyable y'a qu'un mec sur terre qui peut remplacer cette buse d'Infantino et c'est un mec qui est déjà président d'un truc et président d'un autre truc? y'a pas un mec à là fifa, ou à luefa ou un autre mec connu pour son lien avec le foot, compétent pour le poste au monde? incroyable. y'a pas un président Weah latino ou un platini africain, un entrepreneur ou un ex président de club? un diplomate? un ministre? un journaliste? un entraîneur? un joueur? un plombier qui peut se présenter face à l'autre cireur de pompes à la tête d'œuf ?
Ooooh Serge et ton obsession des qataris 😂 tu décris un Nasser haineux alors que le plus haineux que je vois là, c est toi Serge, car c est inquiétant cette redondance obsessionnelle dans tes commentaires de dénigrement avec certaines théories complotistes, voir racistes, je ne sais pas trop, vu la façon dont tu t en prends toujours aux mêmes, en tout cas, ce qui est sûr, c est que ça fait vraiment prétentieux et pédant. Joekidd a raison, vas te faire soigner. Et puis ça sert a quoi toujours ton meme disque rayé, tu penses vraiment que tu vas changer le monde avec tes commentaires pourris en boucle ? oh beh oui Serge, évidemment 😂😂😂 continues mon brave Serge, à bientôt Serge.
Pour traduire à ton niveau intellectuel : "T'as les boules, t'as les glandes, t'a les crottes de nez qui pendent"
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