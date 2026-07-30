Bentaleb prolonge à Lille jusqu'en 2028

Dans un communiqué, le LOSC a annoncé ce jeudi soir la prolongation de contrat de Nabil Bentaleb jusqu'en 2028.

« Je suis super content de poursuivre mon aventure au LOSC. C’était très important pour moi de continuer ici. Avec le club et le président, nos objectifs sont alignés, on a à cœur de réaliser de belles choses. Rester à Lille s’inscrit pour moi dans une certaine logique, avec ce club qui m’a donné cette opportunité de continuer à jouer au football. J’en suis très fier. J’ai hâte de retrouver le groupe, de commencer avec ce nouveau staff. J’ai des fourmis dans les jambes », a confié l'international algérien après avoir prolongé son contrat avec Lille.