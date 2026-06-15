L'OL officialise la signature de Kaïl Boudache
Kaïl Boudache a signé à l'OL (Photo OL)

L'OL tient son premier renfort du mercato, c'est un coup parfait

OL15 juin , 18:20
parClaude Dautel
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Annoncée depuis plusieurs semaines, la signature de Kaïl Boudache a été officialisée ce lundi par l'Olympique Lyonnais. Le jeune joueur formé à Nice s'est engagé pour les cinq prochaines saisons avec l'OL.
« L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer l’arrivée de l’ailier Kaïl Boudache en provenance de l’OGC Nice. Le joueur, qui fête aujourd’hui ses 20 ans, s’est engagé avec l’OL pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu’au 30 juin 2031 (...) En fin de contrat avec l’OGC Nice, le finaliste de la Coupe de France 2026 et international U23 algérien rejoint désormais l’OL afin de poursuivre sa progression et de franchir une nouvelle étape dans sa carrière. A 15 jours de la reprise du groupe professionnel, l’Olympique Lyonnais se félicite de cette première recrue estivale, qui s’inscrit pleinement dans sa stratégie de recrutement fondée sur l’identification de jeunes talents à fort potentiel, capables de s’inscrire durablement dans le projet sportif du club », précise l'Olympique Lyonnais dans un communiqué. Pour la petit histoire, Kaïl Boudache a marqué son dernier avec l'OGC Nice lors du barrage retour contre l'ASSE, ce qui a permis au club azuréen de laisser les Verts en Ligue 2.

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Il parle d'Hervé Renard. Mais bon... j'espère que la Fédé Tunisienne ne fera pas la connerie de remplacer l'actuel sélectionneur en pleine Coupe du Monde.

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Beye est bientôt libre et ca serait bien pour lui la Tunisie

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Bien sûr... qu'il faut laisser le sélectionneur en place continuer son boulot. Le changer en pleine Coupe du Monde... ce serait une énorme catastrophe pour le Football Tunisien.

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Mais city ils sont passé par la et ca se refuse pas au yeux de cherki, un salaire triplé, une commission pour son agent triplé, et cherki quand il a vue ca il a vite demandé un bon de sortie

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Ouhh le Lyonnais....dur d'être VERT de rage ?! Et désolé de pas connaître ce type....Mais dis moi, tu n'as pas sorti ce meme commentaire à ce lyonnais qui ne le connaît pas non plus...trou du cul

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