Duranville a fait son choix, il veut l’OL

Vendre Afonso Moreira et acheter Julien Duranville, telle est la stratégie mise en place par l'OL pour ce mois de juin. Le joueur belge est motivé par une arrivée à Lyon.

Un ailier qui part, et un autre qui arrive. Tel est le début de mercato rêvé par l’Olympique Lyonnais . Le club rhodanien discute avec le Bayer Leverkusen pour le départ d’Afonso Moreira, sacrifié au titre de sa belle progression et de sa valeur marchande qui grimpe en flèche. Un transfert de 30 millions d’euros est bien parti pour voir le jour et permettre à l’OL de passer devant la DNCG sans trop trembler. Loin de la situation de l’année dernière.

Duranville séduit par l'offre de l'OL

Mais cette somme va aussi permettre d’immédiatement faire venir le successeur d’Afonso Moreira. La nature ayant horreur du vide, et Malick Fofana ne pouvant décemment pas être le seul joueur capable d’évoluer à gauche, les recruteurs lyonnais ont décidé de se servir aussi dans le championnat allemand. C’est Julien Duranville qui fait clairement envie à l’OL. Les discussions ont été lancées avec le Borussia Dortmund, qui aimerait bien inclure une clause de rachat si jamais l’attaquant belge venait à exploser à Lyon la saison prochaine. Mais sur les grandes lignes, les contours d’un transfert à 8,5 ME voient le jour.

Surtout que, élément important pour les clubs désormais, Julien Duranville a été séduit par la proposition lyonnaise. Prêté à Bâle sans grand succès la saison passée, le joueur révélé à Anderlecht a donné son accord et se voit bien rejoindre Lyon cet été, affirme la presse belge. La progression de jeunes joueurs comme Tyler Morton, Ruben Kluivert et donc Afonso Moreira, sans oublier le fait que l’OL permette à des joueurs moins connus comme Pavel Sulc de se montrer, a visiblement marqué les joueurs qui s’intéressent à une venue à Lyon.

S’il reste encore du chemin pour que ces deux transferts aient lieu, la perspective de boucler ces opérations pour l’ouverture du mercato la semaine prochaine est en tout cas l’objectif de l’OL pour ce mois de juin.