L'OL veut vendre pour 30 à 40ME, les noms sortent

L'OL veut vendre pour 30 à 40ME, les noms sortent

OL07 août , 8:20
parClaude Dautel
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L'Olympique Lyonnais jouera très gros mardi prochain au Groupama Stadium contre Prague, car son mercato dépend en partie de sa qualification ou non pour la Ligue des champions. Mais du côté de l'OL, on est déjà décidé à vendre pour 30 à 40 millions d'euros de joueurs.
La vente d'Afonso Moreira au Bayer Leverkusen pour un montant maximum de 33,6 millions d'euros est une superbe opération pour l'Olympique Lyonnais, mais forcément elle ne peut pas suffire à boucler le budget de l'OL sur ce mercato, sachant que Matthieu Louis-Jean a apporté plusieurs renforts à l'effectif de Paul Fonseca. Sans même attendre le verdict sportif de la double confrontation face au Sparta Prague, les dirigeants de Lyon ont déjà fait des choix pour donner un axe de travail à celui qui est devenu directeur sportif du club de Michele Kang en juin dernier. Selon @LuCasCompany15, data analyste, conseiller en recrutement et spécialiste de l'Olympique Lyonnais a fait quelques confidences sur X.

L'OL va vendre mais sans saboter le groupe

Évidemment, il confirme que l'Olympique Lyonnais va devoir vendre avant la fin du mercato d'été, mais il ne faut pas non plus craindre une purge totale d'ici la fin du mois d'août. « L’OL aimerait vendre pour à minima encore 30/40 millions d’euros cet été. Fofana ou Nuamah pourraient partir. Tessmann loin d’être parti, ce qui pourrait favoriser un autre départ au milieu. Des départs à compenser en plus des quelques priorités restantes, a expliqué l’insider, qui a précisé que pour l’instant des propositions arrivent, sauf que ce n’est pas pour des joueurs dont Lyon entend se séparer. Il faut des offres. Et c’est pas toujours pour ceux qu’on voudrait. »

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On a ainsi appris que concernant Pavel Sulc, qui semblait être en partance pour Leeds, l'Olympique Lyonnais n'a finalement pas reçu pour l'instant la moindre offre du club anglais. Leeds se donne jusqu'à la fin du mercato pour éventuellement bouger, ce qui rend forcément la situation complexe pour l'OL. Tout cela sans évidemment savoir si Lyon jouera la prochaine Ligue des champions.
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Derniers commentaires

130ME pour Diomandé, le PSG fait une nouvelle offre

@JoeKidd Il confirme...ce n'est pas du bla bla bla quand c'est le PSG...le gars n'a honte de rien, surtout quand il s'agit d'étaler publiquement sa bêtise ^^

Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM

? Ici pas parler foot avec respect carré ! Ici le pire site de foot avec des infos rancies et inutiles plus ou moins pompées sur d'autres sites plus sérieux entremêlées de pub macronesques, avec des bandeaux à coolies mal cuits ! Donc les lecteurs sont parmi les pires abrutis que l'on puisse rencontrer sur terre, peut-être même des trolls mandatés par l'union européenne pour déstabiliser l'Islande !! Le foot ici : ce n'est pas le pied !!!

220 ME arrivent, le PSG attaqué comme jamais

Si ça se fait à ce prix là, bravo!

Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM

Quand tu vois systématiquement l'OM manger le mur saison après saison, il y a de quoi refuser d'y aller. ^^

L’OL est frustré par le transfert de Pavel Sulc

C'est surtout Foot01 qui est frustré de ne rien savoir. ^^

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