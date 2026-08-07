L'OL veut vendre pour 30 à 40ME, les noms sortent

L'Olympique Lyonnais jouera très gros mardi prochain au Groupama Stadium contre Prague, car son mercato dépend en partie de sa qualification ou non pour la Ligue des champions. Mais du côté de l'OL, on est déjà décidé à vendre pour 30 à 40 millions d'euros de joueurs.

La vente d' Afonso Moreira au Bayer Leverkusen pour un montant maximum de 33,6 millions d'euros est une superbe opération pour l'Olympique Lyonnais, mais forcément elle ne peut pas suffire à boucler le budget de l'OL sur ce mercato, sachant que Matthieu Louis-Jean a apporté plusieurs renforts à l'effectif de Paul Fonseca. Sans même attendre le verdict sportif de la double confrontation face au Sparta Prague, les dirigeants de Lyon ont déjà fait des choix pour donner un axe de travail à celui qui est devenu directeur sportif du club de Michele Kang en juin dernier. Selon @LuCasCompany15, data analyste, conseiller en recrutement et spécialiste de l'Olympique Lyonnais a fait quelques confidences sur X.

L'OL va vendre mais sans saboter le groupe

Évidemment, il confirme que l'Olympique Lyonnais va devoir vendre avant la fin du mercato d'été, mais il ne faut pas non plus craindre une purge totale d'ici la fin du mois d'août. « L’OL aimerait vendre pour à minima encore 30/40 millions d’euros cet été. Fofana ou Nuamah pourraient partir. Tessmann loin d’être parti, ce qui pourrait favoriser un autre départ au milieu. Des départs à compenser en plus des quelques priorités restantes, a expliqué l’insider, qui a précisé que pour l’instant des propositions arrivent, sauf que ce n’est pas pour des joueurs dont Lyon entend se séparer. Il faut des offres. Et c’est pas toujours pour ceux qu’on voudrait. »