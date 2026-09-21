Racisme à l’OL, Sidney Govou se justifie

Racisme à l’OL, Sidney Govou se justifie

OL21 sept. , 8:20
parGuillaume Conte
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Sidney Govou, qui avait beaucoup fait parler avec ses propos sur le racisme dans le stade de l'OL, a passé la seconde couche et aimerait que le club s'attaque concrètement au problème.
Dans un entretien à L’Equipe qui a fait du bruit, Sidney Govou avait expliqué qu’il refusait de laisser son fils aller seul au Groupama Stadium en raison des problèmes de racisme dans et autour du stade de Décines. Des propos qui ont selon l’intéressé, fait beaucoup réagir. En conséquence, pour celui qui est aussi consultant pour Canal+, il y a eu une nouvelle prise de parole sur la chaine cryptée pour expliquer qu’il s’agissait bien d’un combat à mener, mais qu’il ne fallait pas non plus mettre tout le monde dans le même sac.
« Il faut arrêter de regarder à côté. Il se passe des choses dans les tribunes ou à l'extérieur du stade et à caractère raciste à Lyon. Ça c’est une vérité. Maintenant, il y a beaucoup de supporters ou des groupes qui m’ont appelé, qui l’ont pris pour eux ou pour leur propre groupe, je ne juge pas la personne et le groupe. Je dis qu’il se passe des choses. J’avais dit que je ne voulais pas que mon fils y aille. Je suis un père de famille, il suffit que ça tombe sur lui une fois, et je m’en voudrais. Ce sont des problèmes, je parle de Lyon car c’est mon club et je connais mieux. Ça existe aussi dans beaucoup de clubs de Ligue 1 et il faut l’éradiquer des stades », a prévenu l’ancienne légende de l’Olympique Lyonnais, qui compte bien se faire entendre sur ce sujet.
Une prise de position qui partage forcément du côté des supporters, qui estiment que les généralités ne devraient pas avoir lieu en mettant tout le monde dans le même sac. De son côté, certains rappellent que le club devrait changer son image à ce niveau et devrait faire le ménage dans les tribunes en ayant identifié les groupes ou les fauteurs de troubles.
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ouais enfin faur relatiiser aussi hein. on a rencontré Stras Monaco Psg Paris ( qui sera Europeen) Rennes. Besiktas.... y a plus simple comme matchs ! la pause va faire du bien, et il faudra engrenger sur les prochains matchs.

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Et c'est que le début... d'autres vont suivre

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Va jouer dans ta cour de récréation et laisses les grands parler ensemble.

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