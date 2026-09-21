Racisme à l’OL, Sidney Govou se justifie

Traboule... Qui à dit ça , hormis toi ? Tu est une petite troll en fait
@Paris N'importe quoi... La var aurait dû intervenir point barre ! Peut importe la décision... Grossière erreur encore une fois
ouais enfin faur relatiiser aussi hein. on a rencontré Stras Monaco Psg Paris ( qui sera Europeen) Rennes. Besiktas.... y a plus simple comme matchs ! la pause va faire du bien, et il faudra engrenger sur les prochains matchs.
Et c'est que le début... d'autres vont suivre
Va jouer dans ta cour de récréation et laisses les grands parler ensemble.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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