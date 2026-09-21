Kvaratskhelia est « bidon », le PSG en a marre

Préféré à Ferran Torres dans le onze de départ du PSG face à l’OM dimanche soir, Khvicha Kvaratskhelia a livré une prestation décevante. L’ailier géorgien agace par son irrégularité.

Homme en forme du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, Ferran Torres était remplaçant face à l’Olympique de Marseille, ce dimanche au Vélodrome. Quelques minutes seulement après son entrée en jeu à la place de Khvicha Kvaratskhelia, l’attaquant espagnol a débloqué la situation d’un coup de tête parfait, à la réception d’un centre de Désiré Doué. Dans les semaines à venir, un vrai débat va se poser au PSG sur le temps de jeu des attaquants. La réflexion concerne Torres, très efficace depuis le début de la saison, mais aussi Kvaratskhelia.

« Quand j’entends certains qui veulent qu’il soit Ballon d’Or… C’est absolument impossible » a d’abord lancé le journaliste de l’After Foot sur RMC avant de poursuivre. « Je surkiffe ce joueur… Mais c’est un mec qui n’est là que pour les soirées de gala. Ce n’est pas suffisant… Ce soir, face à l’OM au Vélodrome, il est bidon » a jugé Daniel Riolo, impitoyable avec un Khvicha Kvaratskhelia qui se doit d’être bien plus régulier, notamment en Ligue 1. Au contraire de l’Espagnol, le Géorgien enchaîne les prestations poussives. Son irrégularité en Ligue 1 commence sérieusement à agacer, Daniel Riolo le premier.a d’abord lancé le journaliste de l’After Foot sur RMC avant de poursuivre.a jugé Daniel Riolo, impitoyable avec un Khvicha Kvaratskhelia qui se doit d’être bien plus régulier, notamment en Ligue 1.

C'est un mec qui n’est là que pour les soirées de gala - Daniel Riolo sur Khvicha Kvaratskhelia

Un avis qui fera forcément débat mais qui n’est pas dénoué de sens. Depuis plusieurs mois, l’ancien attaquant de Naples a pris la très bonne habitude de briller en Ligue des Champions, en atteste sa campagne européenne historique en 2025-2026. En revanche, le Géorgien a aussi pris la mauvaise habitude de se montrer bien trop irrégulier en Ligue 1, enchaînant parfois les prestations insignifiantes en championnat. Son match face à l’OM, ce dimanche au Vélodrome, confirme cette théorie tant Khvicha Kvaratskhelia a livré une performance insipide en Provence, lors de cette 5e journée.