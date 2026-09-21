Kvaratskhelia est « bidon », le PSG en a marre

Kvaratskhelia est « bidon », le PSG en a marre

PSG21 sept. , 9:00
parCorentin Facy
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Préféré à Ferran Torres dans le onze de départ du PSG face à l’OM dimanche soir, Khvicha Kvaratskhelia a livré une prestation décevante. L’ailier géorgien agace par son irrégularité.
Homme en forme du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, Ferran Torres était remplaçant face à l’Olympique de Marseille, ce dimanche au Vélodrome. Quelques minutes seulement après son entrée en jeu à la place de Khvicha Kvaratskhelia, l’attaquant espagnol a débloqué la situation d’un coup de tête parfait, à la réception d’un centre de Désiré Doué. Dans les semaines à venir, un vrai débat va se poser au PSG sur le temps de jeu des attaquants. La réflexion concerne Torres, très efficace depuis le début de la saison, mais aussi Kvaratskhelia.
Au contraire de l’Espagnol, le Géorgien enchaîne les prestations poussives. Son irrégularité en Ligue 1 commence sérieusement à agacer, Daniel Riolo le premier. « Quand j’entends certains qui veulent qu’il soit Ballon d’Or… C’est absolument impossible » a d’abord lancé le journaliste de l’After Foot sur RMC avant de poursuivre. « Je surkiffe ce joueur… Mais c’est un mec qui n’est là que pour les soirées de gala. Ce n’est pas suffisant… Ce soir, face à l’OM au Vélodrome, il est bidon » a jugé Daniel Riolo, impitoyable avec un Khvicha Kvaratskhelia qui se doit d’être bien plus régulier, notamment en Ligue 1.
C'est un mec qui n’est là que pour les soirées de gala
- Daniel Riolo sur Khvicha Kvaratskhelia
Un avis qui fera forcément débat mais qui n’est pas dénoué de sens. Depuis plusieurs mois, l’ancien attaquant de Naples a pris la très bonne habitude de briller en Ligue des Champions, en atteste sa campagne européenne historique en 2025-2026. En revanche, le Géorgien a aussi pris la mauvaise habitude de se montrer bien trop irrégulier en Ligue 1, enchaînant parfois les prestations insignifiantes en championnat. Son match face à l’OM, ce dimanche au Vélodrome, confirme cette théorie tant Khvicha Kvaratskhelia a livré une performance insipide en Provence, lors de cette 5e journée.

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Les dirigeants (Richard et Lorenzi) sont contraints par une réalité financière qui s'impose a eux. Richard a négocié avec la Cepac en doublant la redevance du nom du stade vs orange. Le contrat adidas négocie avant lui va rapporter 2 fois plus et il tente de l'avancer d'un an. Lorenzi n'a eu aucune marge pour faire signer un joueur, juste le droit de vendre. McCourt, il a injecte 700m€, alors oui on peut dire qu'il porte une responsabilité avec le choix de Longoria, mais il a toujours soutenu le club en injectant pour combler les pertes. Là il dit stop, mais qui peut lui en vouloir? Qui peut croire qu'il est un puits sans fond? Vous voulez qu'il vende? Ok, mais c'est normal qu'il le fasse pour essayer de limiter la casse donc en rétablissant l'équilibre. Faut pas être ingrat, il a aussi permis de rêver avec par exemple la finale uefa 2018

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Traboule... Qui à dit ça , hormis toi ? Tu est une petite troll en fait

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@Paris N'importe quoi... La var aurait dû intervenir point barre ! Peut importe la décision... Grossière erreur encore une fois

OM : Démission envisagée, Bruno Genesio confirme

ouais enfin faur relatiiser aussi hein. on a rencontré Stras Monaco Psg Paris ( qui sera Europeen) Rennes. Besiktas.... y a plus simple comme matchs ! la pause va faire du bien, et il faudra engrenger sur les prochains matchs.

OM : Les départs de Richard et McCourt réclamés

Et c'est que le début... d'autres vont suivre

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