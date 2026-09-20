PSG : Le bourreau de l’OM avoue avoir tremblé

J. de Lange
C. Egan Riley
H. Abdelli
A. Gouiri
N. Maupay
I. Barbosa da Paixão
N. Aguerd
T. Weah
P. Højbjerg
E. Palmieri dos Santos
A. Harit
A. Gomes
D. Cornelius
U. Garcia Lopes
F. Pemi Moumbagna
T. Mmadi
E. Koum Mbondo
K. Hikram Abdallah
K. Bezahaf
T. Vermot
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Encore un qui n'a aucune analyse du match. Soit vous ne regardez pas le match soit vous ne comprenez rien au foot. A vous de voir.
Comment tu veux que je stress avec une défaite de ce vieux club de merde qu'est l'OM et vous voir déprimer devant le classement : ) Pleure un peu plus stp régale nous et surtout change de slip ça sent d'ici la trace de frein : )
Faux regarde le match, tu sauras.
Faux. Ce soir les deux mi-temps ont été consistantes. Si tu avais regardé le match tu le saurais... Mais bon tu es un hater lyonnais, teubé de surcroit. On ne t'en veux pas.
Pour une fois je suis d'accord avec toi. Collectivement l'OM a été à la hauteur. Contre toute attente dont la mienne. Ce soir la qualité individuelle a fait la différence. Rien de plus.
|Équipe
|Pts
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|N
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|BP
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