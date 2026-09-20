PSG : Le bourreau de l’OM avoue avoir tremblé

PSG : Le bourreau de l’OM avoue avoir tremblé

PSG20 sept. , 23:08
parGuillaume Conte
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Encore une fois entré en cours de match, encore une fois décisif, Ferran Torres a porté le PSG vers un nouveau succès face à l’OM. En ouvrant le score malgré son entrée en jeu en seconde période, l’Espagnol démontre qu’il est le facteur X du club parisien. Après la victoire de son équipe, il a tout de même reconnu qu’il avait fallu batailler pour s’imposer 2-1, et a trouvé l’adversité marseillaise très tenace.
« On savait que pour nous, c’était l’une des rencontres les plus importantes de la saison. C’est important de gagner, même si ce n’a pas été facile. On a dû lutter, batailler. C’était important pour nous de gagner. On peut être content de notre performance. Maintenant, on va penser à la sélection et penser à autre chose », a livré Ferran Torres sur Ligue 1+, avant de se projeter sur ses premiers pas avec la Roja en tant que champion du monde, la semaine prochaine.
F. Torres García

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SpainEspagne Âge 26 Attaquant

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Derniers commentaires

L1 : Le PSG s'offre le Classique et enfonce l'OM

Encore un qui n'a aucune analyse du match. Soit vous ne regardez pas le match soit vous ne comprenez rien au foot. A vous de voir.

L1 : Le PSG s'offre le Classique et enfonce l'OM

Comment tu veux que je stress avec une défaite de ce vieux club de merde qu'est l'OM et vous voir déprimer devant le classement : ) Pleure un peu plus stp régale nous et surtout change de slip ça sent d'ici la trace de frein : )

L1 : Le PSG s'offre le Classique et enfonce l'OM

Faux regarde le match, tu sauras.

L1 : Le PSG s'offre le Classique et enfonce l'OM

Faux. Ce soir les deux mi-temps ont été consistantes. Si tu avais regardé le match tu le saurais... Mais bon tu es un hater lyonnais, teubé de surcroit. On ne t'en veux pas.

L1 : Le PSG s'offre le Classique et enfonce l'OM

Pour une fois je suis d'accord avec toi. Collectivement l'OM a été à la hauteur. Contre toute attente dont la mienne. Ce soir la qualité individuelle a fait la différence. Rien de plus.

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