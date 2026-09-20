PSG : Le bourreau de l’OM avoue avoir tremblé

Encore une fois entré en cours de match, encore une fois décisif, Ferran Torres a porté le PSG vers un nouveau succès face à l’OM. En ouvrant le score malgré son entrée en jeu en seconde période, l’Espagnol démontre qu’il est le facteur X du club parisien. Après la victoire de son équipe, il a tout de même reconnu qu’il avait fallu batailler pour s’imposer 2-1, et a trouvé l’adversité marseillaise très tenace.

On savait que pour nous, c’était l’une des rencontres les plus importantes de la saison. C’est important de gagner, même si ce n’a pas été facile. On a dû lutter, batailler. C’était important pour nous de gagner. On peut être content de notre performance. Maintenant, on va penser à la sélection et penser à autre chose », a livré Ferran Torres sur », a livré Ferran Torres sur Ligue 1 +, avant de se projeter sur ses premiers pas avec la Roja en tant que champion du monde, la semaine prochaine.

F. Torres García Espagne • Âge 26 • Attaquant UEFA Nations League 2026/2027 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International 2026 Matchs 4 Buts 1 Passes décisives 2 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League 2026/2027 Matchs 1 Buts 3 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 2026/2027 Matchs 5 Buts 4 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Club Friendlies 1 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0