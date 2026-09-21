OM : Démission envisagée, Bruno Genesio confirme

Bruno Genesio se sent floué par sa direction en raison des promesses non-tenues lors du mercato estival. L’entraîneur de l’OM, qui a laissé planer le doute sur son avenir après la défaite face au PSG, envisage de démissionner en fonction des résultats à venir.

17e de Ligue 1 après 5 journées de championnat, l’Olympique de Marseille vit un début de saison très compliqué. Bruno Genesio s’y attendait, au vu du calendrier très corsé réservé aux Olympiens avec des matchs contre Strasbourg, le Paris FC, Monaco, Rennes et le PSG. L’entraîneur olympien est d’autant plus frustré par le classement et par la situation qu’il a vécu un été très délicat, avec un mercato ponctué par une vague de départs (Greenwood, Medina, Rulli, Timber, Balerdi) et aucune arrivée en contrepartie.

Une très grosse déception pour Bruno Genesio, à qui un projet différent avait été vendu à son arrivée selon Canal+. La chaîne cryptée l’affirme, Bruno Genesio « se sent floué » par sa direction en raison « des promesses non tenues par les dirigeants ». En privé, l’ex-entraîneur de l’OL et de Rennes n’exclut pas, d’ailleurs, de démissionner en fonction des résultats à venir. La question lui a donc été posée après la défaite face au Paris Saint-Germain, dimanche soir au Vélodrome (1-2). La réponse de Bruno Genesio n’a rien de rassurante pour les supporters olympiens puisque l’entraîneur de 59 ans confirme qu’il va prochainement rencontrer sa direction.

« C'est marrant, tout le monde me souhaite bon courage. Je suis un entraîneur, évidemment qu'on est liés aux performances et aux résultats, d'autant plus dans un club comme l’OM » a-t-il commenté sur Ligue1+ avant de conclure. « C'est insuffisant, j'assume ma part de responsabilité, comme d'autres devront l'assumer aussi. Pour l'instant je n'en suis pas là, je vais digérer cette défaite, parler avec mon staff, parler avec mes dirigeants. Parce que je pense, en essayant de peser mes mots, que ce n'est pas normal que l'OM soit dans cette situation » a-t-il lâché.

Des propos qui mettent Stéphane Richard, Grégory Lorenzi et Frank McCourt face à leurs responsabilités et qui exposent la direction du club à un départ de Bruno Genesio. L’entraîneur marseillais est en plus en position de force, sa cote étant au plus haut auprès des supporters qui apprécient sa franchise et la façon dont il fait jouer l’équipe depuis le début de la saison malgré les résultats très compliquées de l’OM.