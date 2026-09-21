L1 : Nuamah et deux autres Lyonnais dans l'équipe type

OM : Les départs de Richard et McCourt réclamés

Les dirigeants (Richard et Lorenzi) sont contraints par une réalité financière qui s'impose a eux. Richard a négocié avec la Cepac en doublant la redevance du nom du stade vs orange. Le contrat adidas négocie avant lui va rapporter 2 fois plus et il tente de l'avancer d'un an. Lorenzi n'a eu aucune marge pour faire signer un joueur, juste le droit de vendre. McCourt, il a injecte 700m€, alors oui on peut dire qu'il porte une responsabilité avec le choix de Longoria, mais il a toujours soutenu le club en injectant pour combler les pertes. Là il dit stop, mais qui peut lui en vouloir? Qui peut croire qu'il est un puits sans fond? Vous voulez qu'il vende? Ok, mais c'est normal qu'il le fasse pour essayer de limiter la casse donc en rétablissant l'équilibre. Faut pas être ingrat, il a aussi permis de rêver avec par exemple la finale uefa 2018